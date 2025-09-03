Álűrhajós áldozata lett egy nő - több milliót csaltak ki tőle

Egy nőt több millióval vertek át, miután beleszeretett egy álűrhajósba, aki azt állította, hogy oxigénre van szüksége.

Az álűrhajós csalás csak egy a sok közül, ami az elmúlt időszakban történt. (Képünk illusztráció) Fotó: Northfoto

A rendőrség szerint az idős japán asszony júliusban ismerkedett meg azzal személlyel a közösségi médiában, aki asztronautának adta ki magát. Néhány üzenetváltás után az álűrhajós azt írta, hogy éppen most az űrben van, de támadás érte járművét, és oxigénre van szüksége.

A hatóságok elárulták, hogy a magányosan élő asszonynál érzelmek kezdtek el kialakulni az űrutazó iránt, ahogy egyre többet beszéltek egymással. A férfi végül rábeszélte a nyugdíjast, hogy utaljon neki online 5000 fontot (2,2 millió Ft) oxigén vásárlás céljából, aminek a nő eleget is tett.

Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ha valaki, akivel a közösségi médiában ismerkednek meg, pénzt követel, legyenek gyanakvóak a csalás lehetőségére, és jelentsék a rendőrségnek. Japán, amely a világ második legidősebb népességével rendelkezik, gyakran tapasztalja, hogy az emberek különféle csalások áldozatává válnak.

Az álűrhajós csalás csupán néhány hónappal azután történt, hogy egy brit nőt hét éven át manipuláltak és használtak ki internetes csalók, akik magukat amerikai légierős tisztnek adták ki, ami végül több mint 167 000 fontjába (75,8 millió Ft) került az áldozatnak.

A nő, aki több krónikus betegségben szenved, köztük agyi bénulásban, ízületi gyulladásban és cukorbetegségben, egyedül és elszigetelten élt, amikor a csalás 2017-ben elkezdődött. Akkor 60 éves volt, amikor egy férfi barátságos üzenetet küldött neki a Facebookon, Maxwell Johnson néven, aki azt állította magáról, hogy 59 éves katonaként Szíriában szolgál.

A kettőjük közötti beszélgetések rendszeressé váltak, és a nő hamarosan vonzódni kezdett a férfihoz a kedvessége és empátiája miatt. Azonban 2023-ra a nő rengeteg pénzt küldött neki, és mély adósságba került.

Lánya végül megváltoztatta anyja telefonszámát, törölte közösségi média-oldalát, és értesítette a rendőrséget. A brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) később megerősítette, hogy az átverés mögött egy nigériai banda állt, és a Maxwell Johnsonnak nevezett férfi soha nem létezett - írta a Mirror.