"Azt hittem, megtalált a szerelem első látásra a repülőn, majd a valóság arcon csapott"

A szerelem akkor találhat rád, amikor a legkevésbé számítasz rá, de úgy tűnik, mindig óvatosnak kell lenni, mielőtt ismerkedni kezdesz egy idegennel, hiszen sosem tudhatod biztosan, igazat mond-e arról, hogy kicsoda is valójában. Egy férfi nemrég pontosan ebbe a helyzetbe került, amikor azt hitte, hogy megtalálta lelki társát egy repülőgépút során.

Bár a férfi eleinte nem fogta fel, amit egy alakuló románcnak hitt valójában egy átverés terve lehetett. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: shutterstock

A 31 éves férfi a Redditen mesélte el, hogy üzleti útra repült egy olyan légitársasággal, ahol nem lehet előre helyet foglalni, és teljesen ledöbbent, amikor egy gyönyörű nő ült le mellé. A repülés alatt a nő flörtölni kezdett vele, így megbeszélték, hogy érkezésük után találkoznak egy estére Los Angelesben.

Megbeszéltük a terveinket és azt, hova utazunk. Azt mondta, hogy Los Angelesbe megy meglátogatni néhány barátját, én pedig elmondtam, hogy munkáért utazom. Egy ponton nagyon közvetlen lett, még a lábát is az enyémre tette, és felhajtotta a karfát köztünk, hogy közelebb kerülhessen

- írta a férfi, aki szinte azonnal romantikus terveket kezdett szőni, mivel azt gondolta, a nő egyedülálló.

Elmondtam neki, hol szállok meg, és hogy igyunk meg valamit este. Kiderült, hogy ugyanabban a hotelben szállt meg, mint én, ami teljesen hihetetlen volt. Számot is cseréltünk, és megbeszéltük a találkozót estére. Volt egy olyan érzésem, hogy a dolgok izgalmas fordulatot vesznek.

Amikor a repülő landolt, a nő gyorsan kikapcsolta a biztonsági övét és sietve távozott az elsők között, amit a férfi furcsának talált, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Egészen addig, amíg nem látta őt újra a poggyászfelvételnél, ezúttal egy másik férfi karjaiban, gyűrűvel az ujján.

Amikor odaértem, döbbenten láttam őt, de ezúttal gyűrű volt az ujján, és kézen fogva sétált egy férfival, miközben a csomagjaikért mentek.

Később este üzenetet írt neki, hogy szembesítse, de a nő félvállról vette és elkerülte a témát. Amikor viszont lement a hotel bárjába, a nő ott volt a férjével, és onnan is folyamatosan flörtölő pillantásokat vetett rá.

A poszt alatt a kommentelők értetlenül álltak a nő viselkedése előtt, egyesek arra gyanakodtak, hogy a férfi kis híján egy csalás áldozata is lehetett volna.

Úgy hangzik, mintha ketten együtt csalók lennének. Te voltál a célpontjuk, és megszerezték az információidat. Ez nagyon veszélyes helyzet is lehetett volna. A jövőben légy óvatos, ha valaki túlzottan flörtöl veled, miközben semmit sem tudsz róla. Ne add ki az információidat, például azt, hol szállsz meg. Tudom, hogy váratlanul ért a viselkedése és hízelgőnek találtad, de épp ez a trükk. Rengeteg vészjósló jel volt ebben a helyzetben.

Azonban mások sokkal egyszerűbb válaszra gondoltak, miszerint a nő valószínűleg csak hűtlen férjéhez - írta a Mirror.