Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Azt hittem, megtalált a szerelem első látásra a repülőn, majd a valóság arcon csapott"

átverés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 21:00
flörtöléshűtlenségcsaló
Egy 31 éves férfi biztos volt benne, hogy különleges találkozásban van része a repülőgépútja során. Azonban ami kezdetben ígéretes románcnak tűnt, az hamar rémisztő fordulatot vett.

A szerelem akkor találhat rád, amikor a legkevésbé számítasz rá, de úgy tűnik, mindig óvatosnak kell lenni, mielőtt ismerkedni kezdesz egy idegennel, hiszen sosem tudhatod biztosan, igazat mond-e arról, hogy kicsoda is valójában. Egy férfi nemrég pontosan ebbe a helyzetbe került, amikor azt hitte, hogy megtalálta lelki társát egy repülőgépút során.

Bár a férfi eleinte nem fogta fel, amit egy alakuló románcnak hitt valójában egy átverés terve lehetett.
Bár a férfi eleinte nem fogta fel, amit egy alakuló románcnak hitt valójában egy átverés terve lehetett. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: shutterstock

 A 31 éves férfi a Redditen mesélte el, hogy üzleti útra repült egy olyan légitársasággal, ahol nem lehet előre helyet foglalni, és teljesen ledöbbent, amikor egy gyönyörű nő ült le mellé. A repülés alatt a nő flörtölni kezdett vele, így megbeszélték, hogy érkezésük után találkoznak egy estére Los Angelesben.

Megbeszéltük a terveinket és azt, hova utazunk. Azt mondta, hogy Los Angelesbe megy meglátogatni néhány barátját, én pedig elmondtam, hogy munkáért utazom. Egy ponton nagyon közvetlen lett, még a lábát is az enyémre tette, és felhajtotta a karfát köztünk, hogy közelebb kerülhessen

- írta a férfi, aki szinte azonnal romantikus terveket kezdett szőni, mivel azt gondolta, a nő egyedülálló.

Elmondtam neki, hol szállok meg, és hogy igyunk meg valamit este. Kiderült, hogy ugyanabban a hotelben szállt meg, mint én, ami teljesen hihetetlen volt. Számot is cseréltünk, és megbeszéltük a találkozót estére. Volt egy olyan érzésem, hogy a dolgok izgalmas fordulatot vesznek.

Amikor a repülő landolt, a nő gyorsan kikapcsolta a biztonsági övét és sietve távozott az elsők között, amit a férfi furcsának talált, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Egészen addig, amíg nem látta őt újra a poggyászfelvételnél, ezúttal egy másik férfi karjaiban, gyűrűvel az ujján.

Amikor odaértem, döbbenten láttam őt, de ezúttal gyűrű volt az ujján, és kézen fogva sétált egy férfival, miközben a csomagjaikért mentek.

Később este üzenetet írt neki, hogy szembesítse, de a nő félvállról vette és elkerülte a témát. Amikor viszont lement a hotel bárjába, a nő ott volt a férjével, és onnan is folyamatosan flörtölő pillantásokat vetett rá.

A poszt alatt a kommentelők értetlenül álltak a nő viselkedése előtt, egyesek arra gyanakodtak, hogy a férfi kis híján egy csalás áldozata is lehetett volna.

Úgy hangzik, mintha ketten együtt csalók lennének. Te voltál a célpontjuk, és megszerezték az információidat. Ez nagyon veszélyes helyzet is lehetett volna. A jövőben légy óvatos, ha valaki túlzottan flörtöl veled, miközben semmit sem tudsz róla. Ne add ki az információidat, például azt, hol szállsz meg. Tudom, hogy váratlanul ért a viselkedése és hízelgőnek találtad, de épp ez a trükk. Rengeteg vészjósló jel volt ebben a helyzetben.

Azonban mások sokkal egyszerűbb válaszra gondoltak, miszerint a nő valószínűleg csak hűtlen férjéhez  - írta a Mirror.

A woman gave me her number on a plane and soon after we landed, I found out her husband was also on the flight
byu/Strict_Detective6969 inTwoHotTakes

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu