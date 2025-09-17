Bepöccent a korábbi Fradi-edző, hónapokra is eltilthatják

A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics egyre nagyobb bajba kerül Moszkvában. A Szpartak Moszkva vezetőedzője a Dinamo elleni idegenbeli városi rangadón kapta fel a vizet: a hazaiak Bitello góljával megszerezték második találatukat az első félidő végén, ami után a már sárga lappal figyelmeztetett szerb szakember azonnal nekiesett a játékvezetőnek. Heves reklamálása közben keresetlen szavakkal illette a bírót, amiért villant is a piros lap.

Fradi korábbi edzőjére, Dejan Sztankovicsra súlyos eltiltás várhat a mérkőzésen nyújtott viselkedése miatt Fotó: Laszlo Szirtesi

Ekkor elszabadult a pokol: Sztankovics szinte megvadult, a pályán tombolt, és ha segítői nem avatkoznak közbe, könnyen tettlegességig fajulhatott volna a jelenet. Végül a szakmai stáb lökdöste be az öltözőfolyosóra, ám ott sem csillapodott le, hangos káromkodások közepette tovább szidta a játékvezetőt. Az eset bekerült a hivatalos jegyzőkönyvbe, így a szerb tréner akár hónapokra szóló eltiltásra is számíthat az orosz bajnokság szabályai szerint.

Fradi korábbi edzője felett viharfelhők gyülekeznek

Sztankovics amúgy sem áll túl erős lábakon a Szpartaknál. Hatalmas várakozások közepette vette át a klubot, amely Oroszország legeredményesebb csapata, de az eredmények messze elmaradnak a remélttől. A legjobb kerettel dolgozó Szpartak az előző idényben nem fért fel a dobogóra, a mostani szezonban pedig már kiestek a kupából, és mindössze a nyolcadik helyen állnak a Premjer Ligában. A Dinamo elleni 2–2-es döntetlen után nyolc fordulót követően hét pont a hátrányuk a listavezető Krasznodarral szemben.

A Magyar Nemzet oldalán videót is találsz az esetről.

A klubvezetés türelme fogyóban, hónapok óta keresik a lehetséges utódját, korábban még Steven Gerrard neve is felmerült. A mostani botrány és a várható eltiltás csak tovább gyorsíthatja a folyamatot, így könnyen lehet, hogy a Fradi korábbi edzője hosszabb pihenőre kényszerül – akár a moszkvai kispadtól is búcsút inthet hamarosan.