Bepöccent a korábbi Fradi-edző, hónapokra is eltilthatják

A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics egyre nagyobb bajba kerül Moszkvában. A Szpartak Moszkva vezetőedzője a Dinamo elleni idegenbeli városi rangadón kapta fel a vizet: a hazaiak Bitello góljával megszerezték második találatukat az első félidő végén, ami után a már sárga lappal figyelmeztetett szerb szakember azonnal nekiesett a játékvezetőnek. Heves reklamálása közben keresetlen szavakkal illette a bírót, amiért villant is a piros lap.
Ekkor elszabadult a pokol: Sztankovics szinte megvadult, a pályán tombolt, és ha segítői nem avatkoznak közbe, könnyen tettlegességig fajulhatott volna a jelenet. Végül a szakmai stáb lökdöste be az öltözőfolyosóra, ám ott sem csillapodott le, hangos káromkodások közepette tovább szidta a játékvezetőt. Az eset bekerült a hivatalos jegyzőkönyvbe, így a szerb tréner akár hónapokra szóló eltiltásra is számíthat az orosz bajnokság szabályai szerint.
Sztankovics amúgy sem áll túl erős lábakon a Szpartaknál. Hatalmas várakozások közepette vette át a klubot, amely Oroszország legeredményesebb csapata, de az eredmények messze elmaradnak a remélttől. A legjobb kerettel dolgozó Szpartak az előző idényben nem fért fel a dobogóra, a mostani szezonban pedig már kiestek a kupából, és mindössze a nyolcadik helyen állnak a Premjer Ligában. A Dinamo elleni 2–2-es döntetlen után nyolc fordulót követően hét pont a hátrányuk a listavezető Krasznodarral szemben.
A Magyar Nemzet oldalán videót is találsz az esetről.
A klubvezetés türelme fogyóban, hónapok óta keresik a lehetséges utódját, korábban még Steven Gerrard neve is felmerült. A mostani botrány és a várható eltiltás csak tovább gyorsíthatja a folyamatot, így könnyen lehet, hogy a Fradi korábbi edzője hosszabb pihenőre kényszerül – akár a moszkvai kispadtól is búcsút inthet hamarosan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.