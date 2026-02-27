Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Sallai Rolandnak kíméletlenül beolvastak Törökországban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 19:10
Nem a Juventus elleni Galatasaray-sikernek örült, hanem a török válogatott sztárját féltette a véleményvezér. Szerinte Sallai Roland túl keményen bánt Kenan Yildizzel.
A Bajnokok Ligája-rájátszás egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Galatasaray azzal, hogy kiejtette (5-2, 2-3) a Juventust. Az olasz sztárklub legnagyobb sztárját, Kenan Yildizt a törökök magyar jobbhátvédje, Sallai Roland tartotta féken – az isztambuli diadal során végig, a torinói visszavágón az 59. percig, amikor Okan Buruk vezetőedző inkább lecserélte, nehogy a második sárga lapjával kiállítsák a magyar labdarúgót. Az immár a Liverpool elleni nyolcaddöntőre készülő Galata hőstettének ünneplése helyett egy neves török újságíró, mégis kőkemény kritikával illette Sallait.

Sallai Roland (balra) tényleg nem kímélte Kenan Yildizt
Sallai Roland (balra) tényleg nem kímélte Kenan Yildizt, de a török újságíró túltolja a hibáztatását
Fotó: BSR Agency

A nagy vitákat kiváltó, provokatív és szókimondó stílusáról ismert Mevlüt Tezel a Juventus török csillaga, Yildiz védelmében emelt szót a magyar válogatott futballista szabálytalanságai láttán.

Micsoda szabálytalanságot követett el Kenan Yildiz ellen Sallai Roland a Juventus-Galatasaray mérkőzésen! Ilyet még az ellenségeddel sem tennél! 

Normális esetben ez piros lapot érdemelt volna. Rosszabb volt, mint amit két évvel ezelőtt Rey Manaj követett el Baris Alper Yilmaz ellen” – utalt arra, amikor Sivasspor albán légiósa a szögletzászlónál brutálisan felrúgta a Galata török szélsőjét, mire Törökországban valóságos gyűlölet cunami zúdult Manajra.

Jegyezzük azért meg gyorsan: Sallai olykor valóban keményen bánt a 20 éves létére már 26-szoros török válogatott, 75 millió euróra (28,3 milliárd forint) taksált Yildizzel, de egyetlen belépőjét sem lehet a fentivel egy lapon említeni.

Mit gondolnak most Sallai Kenan elleni szabálytalanságáról, akik akkor azt mondták Manajra: ’szégyen, hogy ebben az országban keresed a kenyered, aljas ember vagy, tudatosan kivégezted’? 

Sallai Rolandot szándékossággal vádolja

Yildiz esetleges sérülése súlyosan károsíthatta volna Törökországot a válogatott közelgő világbajnoki pótselejtezője előtt. Különösen, hogy 2002 óta először vagyunk ilyen közel a vb-részvételhez. Sallai hasonló szabálytalanságokat követ el a Szuperligában is. 

Aggasztó, hogy valaki, aki a futballból él, ilyen szándékosan és könyörtelenül szabálytalankodik a kollégáival 

– dohogott Mevlüt Tezel.

Sallaiék a márciusi BL-nyolcaddöntőben azzal a Liverpoollal (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatával) néznek szembe, amelyet egy szeptemberi alapszakaszmeccsen 1-0-ra legyőztek Isztambulban.

 

