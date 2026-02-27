Sallai Rolandnak kíméletlenül beolvastak Törökországban

A Bajnokok Ligája-rájátszás egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Galatasaray azzal, hogy kiejtette (5-2, 2-3) a Juventust. Az olasz sztárklub legnagyobb sztárját, Kenan Yildizt a törökök magyar jobbhátvédje, Sallai Roland tartotta féken – az isztambuli diadal során végig, a torinói visszavágón az 59. percig, amikor Okan Buruk vezetőedző inkább lecserélte, nehogy a második sárga lapjával kiállítsák a magyar labdarúgót. Az immár a Liverpool elleni nyolcaddöntőre készülő Galata hőstettének ünneplése helyett egy neves török újságíró, mégis kőkemény kritikával illette Sallait.

Sallai Roland (balra) tényleg nem kímélte Kenan Yildizt, de a török újságíró túltolja a hibáztatását

Fotó: BSR Agency

A nagy vitákat kiváltó, provokatív és szókimondó stílusáról ismert Mevlüt Tezel a Juventus török csillaga, Yildiz védelmében emelt szót a magyar válogatott futballista szabálytalanságai láttán.

Micsoda szabálytalanságot követett el Kenan Yildiz ellen Sallai Roland a Juventus-Galatasaray mérkőzésen! Ilyet még az ellenségeddel sem tennél!

Normális esetben ez piros lapot érdemelt volna. Rosszabb volt, mint amit két évvel ezelőtt Rey Manaj követett el Baris Alper Yilmaz ellen” – utalt arra, amikor Sivasspor albán légiósa a szögletzászlónál brutálisan felrúgta a Galata török szélsőjét, mire Törökországban valóságos gyűlölet cunami zúdult Manajra.

Jegyezzük azért meg gyorsan: Sallai olykor valóban keményen bánt a 20 éves létére már 26-szoros török válogatott, 75 millió euróra (28,3 milliárd forint) taksált Yildizzel, de egyetlen belépőjét sem lehet a fentivel egy lapon említeni.

Mit gondolnak most Sallai Kenan elleni szabálytalanságáról, akik akkor azt mondták Manajra: ’szégyen, hogy ebben az országban keresed a kenyered, aljas ember vagy, tudatosan kivégezted’?

Sallai Rolandot szándékossággal vádolja

Yildiz esetleges sérülése súlyosan károsíthatta volna Törökországot a válogatott közelgő világbajnoki pótselejtezője előtt. Különösen, hogy 2002 óta először vagyunk ilyen közel a vb-részvételhez. Sallai hasonló szabálytalanságokat követ el a Szuperligában is.

Aggasztó, hogy valaki, aki a futballból él, ilyen szándékosan és könyörtelenül szabálytalankodik a kollégáival

– dohogott Mevlüt Tezel.