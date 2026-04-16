„Azt mondanám neki, hogy...” - Szem nem marad szárazon, üzent Puskás Ferencnek a dédunokája

Görögország egyik legnépszerűbb sportportálja, a Gazzetta fotókkal gazdagon tarkított riportot közölt Budapestről, végigjárva Puskás Ferenc életének és pályafutásának legfőbb állomásait, és az emlékezetéül szolgáló helyeket – Kispesttől (Bozsik Aréna, Puskás Ferenc utca, a róla elnevezett egykori általános iskolája, illetve mellszobra a KöKi-nél) a Puskás Arénáig, ott is a neki szentelt múzeumig. A cikkben kiemelik, hogy az egykori Száguldó Őrnagy emléke – a Kispest/Honvéd és az Aranycsapat, majd a Real Madrid legendája – városszerte "egyszerűen mindenhol jelen van". Ezt támasztották alá a 2006-ban elhunyt Öcsi bácsi unokájának és dédunokájának a megható nyilatkozatai is.

Ane Puskás is arra a legbüszkébb, hogy milyen jó ember és szerető dédnagypapa volt Puskás Ferenc

A Görögországban elsősorban edzőként maradandót alkotott Puskás 1970-től négy évig a Panathinaikosz szakvezetője volt, és hozzá fűződik az athéni klub történetének legnagyobb nemzetközi sikere. Az irányításával jutott el a Pana a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK – a mai Bajnokok Ligája elődje) 1971-es döntőjéig, ahol csak a Johan Cruyff-féle Ajax tudta megállítani (2-0) a menetelését a londoni Wembleyben. Ezt is érintették szívbemarkoló visszaemlékezésükben Puskás Ferenc leszármazottai.

"Nagyapaként egyszerűen a legjobb volt. Az édesanyámmal és a lányommal együtt ők a legfontosabb emberek az életemben" – mondta például Puskás unokája, Réka, aki azt is elárulta: imádott nagyapja nagyon szeretett vele sakkozni (talán azért is, mert mindig legyőzte), és úgy érzi, Magyarországon már-már királyként szeretik és tisztelik, sportolóként és az embersége miatt is.

"Emlékszem, hogy a nagyapám nagyon boldog volt Görögországban, hogy nagyon jól bántak vele, és hogy sikerült a Panathinaikoszt 1971-ben a BEK döntőjébe vezetnie (nem nyerték meg, de így is történelmi teljesítmény volt). Mindig nagy szeretettel beszélt arról az időszakról – tette hozzá, majd amikor megkérdezték, mit mondana a nagypapájának, ha most találkoznának, Réka így felelt:

Azt, hogy szeretem, hogy ő a legjobb ember, akivel valaha találkoztam az életemben, és hogy soha nem fogom elfelejteni.

Puskás Ferenc dédunokája is büszke

Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás is Öcsi bácsi magánemberi tulajdonságait emelte ki. Mint mondta, Magyarország számára a dédnagyapja több egy nagy sportolónál: valóságos nemzeti jelképpé vált; "szinte futballistennek vagy királynak tekintik", aki az ország identitásának és büszkeségének a része.