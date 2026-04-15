Valóra váltotta legnagyobb álmát Pécsi Ármin csodaszép barátnője

A Liverpool U21-es csapatának kapusának párjáról, Bíró Lizáról eddig viszonylag keveset tudhattak a rajongók. Annyi azonban biztos volt, hogy a szerelmesek Angliában, Manchesterben élnek együtt. Pécsi Ármin barátnője a közösségi oldalán korábban főként hétköznapi pillanatokat osztott meg: barátnős programok, vásárlás vagy éppen egy nyugodt kávézás a városban. Az elmúlt napokban azonban új oldalát is megmutatta. Több fotót és videót tett közzé, amelyeken sminkelés közben látható, és azt is jelezte: Manchesterben már profi sminkesként tevékenykedik.

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának oszlopos tagja

Pécsi Ármin barátnője valóra váltotta az álmát

Bíró Liza már több modellt is sminkelt Angliában, munkáiról pedig videókat is megosztott a közösségi oldalán. A felvételek alapján egyértelmű, hogy stílusa letisztult és profi, és az is látszik, mennyire szenvedélyesen végzi a munkáját.

A kommentek között sorra érkeznek a pozitív visszajelzések, nemcsak modellektől, hanem követőktől, akik dicsérik a munkáit. Oldalán azt is feltüntette, hogy Manchesterben dolgozik, így aki kedvet kap egy igényes sminkhez, könnyen felveheti vele a kapcsolatot. Ezzel pedig szinte biztos, hogy Liza az egyik legnagyobb álmát váltotta valóra, hiszen Angliában valósíthatja meg mindazt, amiért régóta dolgozott.