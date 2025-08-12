AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Az egész ország ezt várja, csak itt nézheted élőben a Fradi BL-meccsét

Ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 06:15
blLudogorec
A Ferencváros számára egyre közelebb van a Bajnokok Ligája főtáblája. A Fradinak kedden nyernie kell a bolgár Ludogorec ellen.

Nem született gólt a Ferencváros bulgáriai meccsén, itthon dől el, ki jut a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásába. A Fradi a harmadik körben a Ludogorec ellen játszik, az idegenbeli döntetlen után a recept egyszerű. Az jut tovább, aki meg tudja nyerni a ma esti meccset. Döntetlen esetén hosszabbítás lesz.

fradi
A Fradi harmadszor játszhatna a BL főtábláján Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fradi a BL nyári selejtezőin először az örmény Noah gárdáján jutott túl. Amennyiben ma nyer a Fradi, akkor az azeri Qarabag, vagy az észak-macedón Skhendija lesz a rivális az utolsó körben.

Élőben a Fradi meccse

A két csapat a Groupama Arénában jó eséllyel telt ház, közel 22 ezer néző előtt játszik. A találkozót tévében az M4 Sport közvetíti 20.15-től.

 

