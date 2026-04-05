„A férjem legnagyobb rajongója én vagyok” - Détári Lajos felesége tudja, mikor nincs rá szükség

Otthonukban látogatta meg Détári Lajost és feleségét, Molnár Ágnest a Csisztu Sport Cast stábja. A 61-szeres magyar és hétszeres világválogatott labdarúgó – mindmáig a legutóbbi világbajnoki gólszerzőnk –, majd edző betekintést engedett a közös életükbe, a relikviagyűjteményébe és Döme mindennapjaiba: az irodai élettől a Nemzeti Sportügynökség nagyköveteként a Puskás Múzeumban betöltött szerepéig.

Détári Lajos, aki az elmúlt néhány évben frissen, szálkásan, és lelkesen teljesíti nagyköveti feladatait, elragadtatással beszél a Puskás Múzeum relikviáiról. A különleges helyszínt szinte már második otthonának tekinti, ahol – elmondása szerint – több száz látogatás után is talál ünnepelni valót Puskás Ferenc egykori szenzációs pályafutásában és különleges életében. Persze Döme élete és pályafutása sem szűkölködött extrákban; ezekről és arról is őszintén vallott, hogy van-e hiányérzete azért, mert neki például nem adatott meg egy olyan minőségű létesítményben játszani, mint a manapság rendre teltházas Puskás Aréna.

Nem lehet és nem is érdemes korszakokat összehasonlítani, mert nekem megadatott, hogy a San Siróban lépjek pályára és álomcsapatommal, a Juventusszal is játszhattam, szóval, ha maradt is bennem hiányérzet, ez van

– mesélt csuda dolgokat például az első nyugati szerződéséről, a vágyott telefonról és a színestévé igényről Détári Lajos.

Szóba kerültek olyan kemény témák is, mint például a hajdani pénzéhes szocialista rendszer buktatói, a „kölcsönbe adott játékosi státusz” minden következménye, illetve az 1986-os mexikói 0-6 a szovjetek ellen. Személyes vallomást hallhatunk Dömétől a közelmúltban elhunyt egykori szövetségi kapitányáról, Mezey Györgyről, de a jelenlegi válogatott és Szoboszlai Dominik értékelése sem maradhatott el.

"Amikor megkérdezik az embert, a legjobb tudása szerint válaszol. Az újságíróknak az a dolguk, hogy a tényekről tájékoztassák az olvasókat.

De, ha valami 150 magas, akkor arról ne írjuk azt, hogy 220

– célzott a realitás iránti vágyára Détári Lajos.