Détári Lajos bevallotta, Puskás Ferenc ezt jelentette a számára

Új szerepben tűnt fel Détári Lajos. A világválogatott magyar labdarúgó a Puskás Múzeum nagykövete lett. Számára ez külön megtiszteltetés, hiszen mindketten a Honvéd legendái voltak, ráadásul Détári játszott is abban a magyar válogatottban, melynek 1993-ban Öcsi bácsi volt a szövetségi kapitánya.

Détári Lajos szívügye a Puskás Múzeum Fotó: Szabó Miklós

Détári szerint a múzeum mindenki számára örök élményt nyújt

„Örömmel látom, hogy egyre több külföldi vendég tér be a Puskás Múzeumba, akár a stadion mellett elsétálva, akár célzottan” – kezdte Détári, aki számára nemcsak a múzeum, hanem Puskás Ferenc személye is különösen fontos. „Aki egyszer betér ide, biztos, hogy élményekkel távozik. Olyan kollégáink vannak, akik több nyelven beszélnek, és minden látogatót maximálisan kiszolgálnak – ez Puskás szellemiségéhez is méltó.”

A múzeum körüli fejlesztések is komoly tempóban haladnak. Nemcsak stadiontúrák indulnak hamarosan, hanem megnyitja kapuit egy étterem és egy ajándékbolt is.

„Kezd összeállni az a komplexum, amit mi mindig is szerettünk volna itt a Puskás Aréna körül. És ne felejtsük el: jövőre a Bajnokok Ligája döntője is itt lesz!” – jegyezte meg Détári büszkén.

De mit is jelentett Puskás Ferenc Détári Lajos számára?

„Én nagyon-nagyon szerettem őt. Szövetségi kapitányom is volt, játszottam is nála a válogatottban. Nagy volt köztünk a szimpátia, emberként és szakemberként is fantasztikus volt”

– mesélte meghatódva.

Volt szerencsém vele élménybeszámolókon is részt venni – mindig jókedvű, vicces, igazi magyar ember volt. És ez az, amit szeretnénk megmutatni a múzeumban is: nemcsak a világklasszis játékost, hanem az embert, aki képes volt nevetni akkor is, amikor egy évig nem játszhatott, és pár kilót felszedett.

A múzeum tehát nem csupán trófeákat és mezeket mutat be, hanem egy ikonikus életutat, amely a magyar futball egyik legfényesebb fejezetét képviseli. Détári személyes történetei, visszaemlékezései még inkább emberközelivé teszik Puskás örökségét – a legenda, aki a világ legjobbjai közé emelkedett, de soha nem felejtette el, honnan indult.