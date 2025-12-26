"Igyekszem nem gondolni a focira" – családja segítette át a nehéz időszakon a Fradi sztárját

A 2025-ös futballidény túl korán ért véget Botka Endre számára. A Ferencváros 31 éves jobbhátvédje – aki nyáron kölcsönszerződéséből tért vissza a zöld-fehérekhez – sérülésekkel küszködött az őszi szezon során, november elején pedig megműtötték a lábát. Azóta leginkább a felépülésre koncentrál, és az ünnepeket követően tervez újra pályára lépni. A kényszerpihenő azonban lehetőséget adott arra is, hogy a megszokottnál többet lehessen a családjával az ünnepi időszakban.
Sok időt töltöttem velük, ami ritkán adatik meg, talán ez a műtétem pozitív hozadéka. Így időben be tudtam vásárolni is, és közösen zajlottak a karácsonyi előkészületek. Idén egy hosszabb kihagyás után az egész család együtt töltötte az ünnepi periódust, aminek nagyon örülök.
– fogalmazott a 30-szoros válogatott védő, majd hozzátette, ez a karácsony rendhagyó volt.
"Korábban utazgattunk, ezért soha nem jött össze ennyire a család. Most viszont több napot is közösen töltöttünk, ami mindenkinek hiányzott, hiszen régebben mindig így volt" – mesélte Botka, majd elárulta, idén tudatos döntést hoztak.
Az elmúlt három évben mindig elutaztunk, de rájöttem, hogy ez nem a legjobb. A gyerkőcnek is fontos, hogy együtt legyen az egész család, ennek van egy különleges hangulata. Ezért idén itthon ünnepeltünk.
Bár a hétszeres magyar bajnok elmondása szerint a családi hagyományok az évek során kissé megkoptak, a karácsonyfa-állítás továbbra is kihagyhatatlan.
"Amikor még éltek a nagyszüleim apai ágról, 24-én reggel mindig együtt díszítettük a fát. Ez a hagyomány sajnos már nincs meg, így nekünk kellene tovább vinni valamit ebből. A karácsonyfát viszont természetesen állítottunk, ehhez továbbra is ragaszkodunk."
A pályán a 2025-ös év nem alakult jól Botka számára, ezért nem szívesen gondol vissza erre a 12 hónapra.
Legszívesebben elfelejteném az évet. Pályafutásom talán legnehezebb időszaka volt, az eredmények sem az igaziak, a sérülésről nem is beszélve – tényleg minden félresiklott. Ugyanakkor nem ijedek meg ettől, mert tudom, hogy nem felejtettem el focizni. Már tapasztaltabb vagyok, jobban tudom kezelni az ilyen helyzeteket, és dolgozom azon, hogy minél hamarabb visszatérjek.
Az ehhez hasonló nehéz pillanatokban a család jelenti számára a legnagyobb támaszt.
Ilyenkor teljes figyelmemet rájuk fordítom, igyekszem minden percet tartalmasan eltölteni velük, és minél kevesebbet gondolni a focira
– mondta a jobbhátvéd.
"Mozgalmas időszak lesz, hiszen lejár a szerződésem, és ismét egy fontos döntés következik. Ez mindig izgalmas. Lélekben már felkészültem rá, és bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hozom."
