"Igyekszem nem gondolni a focira" – családja segítette át a nehéz időszakon a Fradi sztárját

A 2025-ös futballidény túl korán ért véget Botka Endre számára. A Ferencváros 31 éves jobbhátvédje – aki nyáron kölcsönszerződéséből tért vissza a zöld-fehérekhez – sérülésekkel küszködött az őszi szezon során, november elején pedig megműtötték a lábát. Azóta leginkább a felépülésre koncentrál, és az ünnepeket követően tervez újra pályára lépni. A kényszerpihenő azonban lehetőséget adott arra is, hogy a megszokottnál többet lehessen a családjával az ünnepi időszakban.

A Fradi védője, Botka Endre, műtétje miatt csak 2026-ban tér vissza a pályára Fotó: Laszlo Szirtesi

Sok időt töltöttem velük, ami ritkán adatik meg, talán ez a műtétem pozitív hozadéka. Így időben be tudtam vásárolni is, és közösen zajlottak a karácsonyi előkészületek. Idén egy hosszabb kihagyás után az egész család együtt töltötte az ünnepi periódust, aminek nagyon örülök.

– fogalmazott a 30-szoros válogatott védő, majd hozzátette, ez a karácsony rendhagyó volt.

"Korábban utazgattunk, ezért soha nem jött össze ennyire a család. Most viszont több napot is közösen töltöttünk, ami mindenkinek hiányzott, hiszen régebben mindig így volt" – mesélte Botka, majd elárulta, idén tudatos döntést hoztak.

Az elmúlt három évben mindig elutaztunk, de rájöttem, hogy ez nem a legjobb. A gyerkőcnek is fontos, hogy együtt legyen az egész család, ennek van egy különleges hangulata. Ezért idén itthon ünnepeltünk.

Bár a hétszeres magyar bajnok elmondása szerint a családi hagyományok az évek során kissé megkoptak, a karácsonyfa-állítás továbbra is kihagyhatatlan.

"Amikor még éltek a nagyszüleim apai ágról, 24-én reggel mindig együtt díszítettük a fát. Ez a hagyomány sajnos már nincs meg, így nekünk kellene tovább vinni valamit ebből. A karácsonyfát viszont természetesen állítottunk, ehhez továbbra is ragaszkodunk."

A pályán a 2025-ös év nem alakult jól Botka számára, ezért nem szívesen gondol vissza erre a 12 hónapra.