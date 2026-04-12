"Mindenki szavazzon a Fideszre" - Böde Dánielt támadják a kiállása miatt

Böde Dániel lassan húsz éve a labdarúgó-NB I ikonikus alakja, még azok is kedvelik és tisztelik őt, akiknek a csapatában sosem játszott. A válogatott csatár a választások előtt többször kijelentette, a Fideszre, a biztonságra szavaz. A legújabb videójában arról beszélt, ezúttal megérkeztek a negatív hangok is.

Böde Dániel a Fideszre szavaz

Böde Dániel: megjött a gyűlöletcunami

"Azt hoztam otthonról, hogy nem sz*rok oda, ahonnan enni kaptam. Ezzel elmondtam mindent. Soha egy kormány nem támogatta ennyire a sportot, a focit, mint a Fidesz kormánya. 2014-ben már kampányoltam a Fidesz mellett, akkor egy rossz szó sem érkezett hozzám emiatt. Most meg gyűlöletcunami zúdult rám, illetve a Fidesz szimpatizánsaira, ezt mind a Tisza hozta, ez sem helyes. Mindenkit arra bíztatok, hogy április 12-én ne maradjon otthon, menjen és szavazzon a Fideszre."

- mondta videójában Böde, aki március 15-én állami kitüntetést kapott.