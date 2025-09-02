Szerencsére tiszta apja Szoboszlai Dominik kislánya

Az édesapjára hasonlít Szoboszlai Dominik kislánya. Mint ismert, a Liverpool magyar válogatott focistájának felesége, Buzsik Borka hetekkel ezelőtt adott életet első közös gyermeküknek. És bár ritkán szólalnak meg a magánéletükkel kapcsolatban, Szoboszlai most kivételt tett. Amikor a HLSZ etyeki ünnepségén díjazták, mint a a legjobb külföldön futballozó játékost, a magánéletéről is faggatták egy kicsit.
Aludni tudok, hálaistennek a feleségem ezeket a dolgokat megoldja, de ahogyan hazaérek edzésről, vigyázok a kislányomra, amennyit csak tudok, és természetesen segítek
– válaszolta Szoboszlai arra a kérdésre, hogy mi a helyzet otthon, hogy megy neki a pelenkázás. A Liverpool sztárja ezután azt is elárulta, hogy kire hasonlít a kislánya – írja az Origo.
Szerencsére rám
– mondta mosolyogva a focista.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik egészen fantasztikus gólt lőtt hétvégén az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert bajnokin, de elmondása szerint ez "csak" a második legkedvesebb találat volt számára eddigi pályafutása során. Elé sorolta ugyanis az Izland nemzeti csapata ellen szerzett gólját, ami Eb-részvételt ért a magyar válogatottnak. A harmadik helyre pedig a törökök elleni szabadrúgását tette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.