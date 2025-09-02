Szerencsére tiszta apja Szoboszlai Dominik kislánya

Az édesapjára hasonlít Szoboszlai Dominik kislánya. Mint ismert, a Liverpool magyar válogatott focistájának felesége, Buzsik Borka hetekkel ezelőtt adott életet első közös gyermeküknek. És bár ritkán szólalnak meg a magánéletükkel kapcsolatban, Szoboszlai most kivételt tett. Amikor a HLSZ etyeki ünnepségén díjazták, mint a a legjobb külföldön futballozó játékost, a magánéletéről is faggatták egy kicsit.

Az édesapjára hasonlít Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya Fotó: Mediaworks

Aludni tudok, hálaistennek a feleségem ezeket a dolgokat megoldja, de ahogyan hazaérek edzésről, vigyázok a kislányomra, amennyit csak tudok, és természetesen segítek

– válaszolta Szoboszlai arra a kérdésre, hogy mi a helyzet otthon, hogy megy neki a pelenkázás. A Liverpool sztárja ezután azt is elárulta, hogy kire hasonlít a kislánya – írja az Origo.

Szerencsére rám

– mondta mosolyogva a focista.

Szoboszlai legnagyobb góljai

Mint ismert, Szoboszlai Dominik egészen fantasztikus gólt lőtt hétvégén az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert bajnokin, de elmondása szerint ez "csak" a második legkedvesebb találat volt számára eddigi pályafutása során. Elé sorolta ugyanis az Izland nemzeti csapata ellen szerzett gólját, ami Eb-részvételt ért a magyar válogatottnak. A harmadik helyre pedig a törökök elleni szabadrúgását tette.