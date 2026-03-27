Nem hagyta magára, így szurkolt meseszép szerelme Pécsi Árminnak

Az ukránok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő U21-es magyar válogatott csütörtökön 1-0-s vereséget szenvedett Izraeltől a felcsúti Pancho Arénában. A kapuban Pécsi Ármin végig a pályán volt, de a döntő pillanatban ő sem tudta megmenteni a csapatot a góltól. A meccsnek azonban volt egy kis „színes” mellékszála is: a Liverpool kötelékébe tartozó fiatal kapus barátnője, Liza a helyszínen izgulta végig a találkozót, és a lelátóról szurkolt szerelmének.
Liza nem először tűnik fel Ármin meccsein – amikor csak teheti, elkíséri kedvesét a vörösök utánpótláscsapatának találkozóira is, és a lelátóról drukkol a sikereiért. Természetesen a Magyarország-Izrael mérkőzés után meg is osztott egy képet, melyhez csak egy piros szívecskét írt.
Az Eb-selejtezőben három döntetlennel és egy vereséggel álló magyar fiatalok csoportjukban a negyedik helyen állnak. Az U21-es válogatott legközelebb jövőhét kedden (16:30, Tv: M4 Sport) Ukrajna ellen lépnek pályára.
Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.
Pécsi Ármin és Liza
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.