Nem hagyta magára, így szurkolt meseszép szerelme Pécsi Árminnak

Az ukránok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő U21-es magyar válogatott csütörtökön 1-0-s vereséget szenvedett Izraeltől a felcsúti Pancho Arénában. A kapuban Pécsi Ármin végig a pályán volt, de a döntő pillanatban ő sem tudta megmenteni a csapatot a góltól. A meccsnek azonban volt egy kis „színes” mellékszála is: a Liverpool kötelékébe tartozó fiatal kapus barátnője, Liza a helyszínen izgulta végig a találkozót, és a lelátóról szurkolt szerelmének.

Pécsi Ármin végigjátszotta a Magyország-Izrael U21-es válogatott mérkőzést Fotó: Andrew Powell

Pécsi Ármin barátnője a helyszínen szurkolt

Liza nem először tűnik fel Ármin meccsein – amikor csak teheti, elkíséri kedvesét a vörösök utánpótláscsapatának találkozóira is, és a lelátóról drukkol a sikereiért. Természetesen a Magyarország-Izrael mérkőzés után meg is osztott egy képet, melyhez csak egy piros szívecskét írt.

Pécsi Ármin barátnője a helyszínen szurkolt szerelmének Fotó: Instagram

Az Eb-selejtezőben három döntetlennel és egy vereséggel álló magyar fiatalok csoportjukban a negyedik helyen állnak. Az U21-es válogatott legközelebb jövőhét kedden (16:30, Tv: M4 Sport) Ukrajna ellen lépnek pályára.

Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.

