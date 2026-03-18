Mindenki a Fradi válogatott focistájának H&M-es kabátjáról beszél - fotó

Stílusosan érkeztek meg a Fradi játékosai a Népligetbe, hogy tovább készüljenek a szerdai Braga-FTC Európa-liga nyolcaddöntő visszavágójára – amit 2-0-ás előnyről várnak. A legnagyobb feltűnést Jonathan Levi keltette, aki egy zöld ballonkabátban és egy fekete kézitáskával jelent meg. A svéd válogatott focista nagyon szereti a divatos ruhadarabokat.

Jonathan Levi egy átlagember számára is megfizethető kabátban tűnt fel

Több ezren kedvelték a Ferencváros azon bejegyzését az Instagramon, amelyben a játékosok a saját, hétköznapi ruhájukban láthatók. Szalai Gábor és Osváth Attila például melegítőben, míg Gruber Zsombor farmernadrágban és pólóban érkezett a Népligetbe.

A legegyedibb stílust pedig egyértelműen Jonathan Levi villantotta a ballonkabátjával és a kézitáskájával.

A rengeteg lájk mellett természetesen most is akadtak olyanok, akiknek nem nyerték el a tetszésüket a ruhadarabok. Volt, aki Levi táskáját orvosinak nevezte, ballonkabátját pedig pár számmal nagyobbnak, pedig a svéd válogatott labdarúgó igazán szereti a divatos ruhákat – legalábbis erről árulkodnak az Instagramon fellelhető fotói.

Ráadásul sok labdarúgóval ellentétben nem mindig a luxusmárkák közt találja meg a megfelelő darabot.

Az a zöld ballonkabát, amit a Népligetben viselt legutóbb, a Magyarországon is népszerű H&M korábbi kollekciójában tűnt fel. Egy 2022-es divatcikkben azt írták, hogy 99 euróba, azaz nagyjából 38 ezer forintba került.

Több focista is meg szokta kapni a kritikát, ha egy több százezres vagy milliós ruhadarabban tűnik fel valahol, Jonathan Levit ezzel most nem lehet vádolni.