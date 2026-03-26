Gyászol a futball sztár, két gyermeke édesanyját vesztette el

Tragikus módon elhunyt a skót labdarúgó, Graham Carey élettársa, a mindössze 37 éves Rachel Borthwick, miután hősiesen küzdött a rákkal. A kétgyermekes édesanyánál 2021 szeptemberében fedeztek fel egy csomót, majd ezután derült fény arra, hogy tripla negatív mellrákban szenved. Rachel végül az indiai Delhiben hunyt el a szülei társaságában, ahová további orvosi kezelésre utazott. A Dunfermline Athletic csapatában játszó Graham szerdán jelentette be a szívszorító hírt.

Elhunyt szerelmét gyászolja a futball sztár / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt a labdarúgó sztár párja

A gyermekeink mindig emlékezni fognak arra, milyen hihetetlenül erős és bátor voltál, egészen a végéig. Tudom, hogy mindig figyelni fogsz rájuk odabentről, védelmezni és vezetni fogod őket. Vigaszt nyerhetnek abból, hogy az anyukájuknak már nincsenek fájdalmai, és most már békében nyugodhat. Mindig szeretni fogunk, jobban, mint azt valaha gondoltad volna

- írta a közösségi oldalán Graham, a futballközösség pedig a tragédiát követően azonnal Rachel családja mellé állt, hogy részvétét nyilvánítsa ki.

A Dunfermline Athletic minden munkatársa rendkívül megrendült, amikor értesült Rachel Borthwick, a Pars játékosának, Graham Carey partnerének a haláláról. Gondolataink Rachel családjával és barátaival vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében, Rachel!

- olvasható a Dunfermline Athletic közleményében, a Daily Star beszámolója szerint.