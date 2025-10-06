Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Puskás Ferenc tündérszép dédunokája beragyogta Budapestet

Ane Puskás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 17:00
Budapestre érkezett Puskás Ferenc egyik Spanyolországban élő unokája és dédunokája. Ane Puskás a Honvéd-Tiszakécske NB II-es meccsen is járt.
Díszvendégek emelték a vasárnapi Honvéd-Tiszakécske (1-1) meccs fényét: Puskás Ferenc egyik unokája és dédunokája, Réka Damborena Puskás és Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) nézték meg a Bozsik Arénában a hazaiak számára rosszul végződött NB II-es bajnokit.

Tavaly Ane Puskás adta át a legszebb gólért járó Puskás-díjat a FIFA londoni gáláján
Tavaly Ane adta át a legszebb gólért járó Puskás-díjat a FIFA londoni gáláján
Fotó: PA Images

A közösségi médiában influenszerként már rajongók tízezreivel büszkélkedő Ane az Instagramon 24 óráig látható felvételekkel számolt be a budapesti programjáról. 

Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás a legendáról elnevezett utcában található Bozsik Arénában
Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás a legendáról elnevezett utcában található Bozsik Arénában   Fotó: anepuskas_23

Ezek szerint Ane Puskás ellátogatott többek között a Széchenyi Gyógyfürdőbe; és vitt virágot a dédszülei és nagymamája sírhelyéhez, a Szent István bazilika altemplomába (a 2006-ban elhunyt Puskás Ferenc után, 2012-ben egyetlen lánya, Anikó hamvainak egy részét, majd a 2015-ben meghalt özvegy, Erzsébet asszony földi maradványait is ott helyezték el).

Ane Puskás kórházban látogatta a legendát

A kispesti meccsen aztán videót posztolt arról, ahogy a szurkolótábor több nótával, rigmussal megemlékezett a dédnagyapjáról, akiről neki csak pár kisgyerekkori személyes emléke maradt, az akkor már nagybeteg Puskás Öcsinél tett kórházi látogatásairól.

 

