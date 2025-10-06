Puskás Ferenc tündérszép dédunokája beragyogta Budapestet

Díszvendégek emelték a vasárnapi Honvéd-Tiszakécske (1-1) meccs fényét: Puskás Ferenc egyik unokája és dédunokája, Réka Damborena Puskás és Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) nézték meg a Bozsik Arénában a hazaiak számára rosszul végződött NB II-es bajnokit.
A közösségi médiában influenszerként már rajongók tízezreivel büszkélkedő Ane az Instagramon 24 óráig látható felvételekkel számolt be a budapesti programjáról.
Ezek szerint Ane Puskás ellátogatott többek között a Széchenyi Gyógyfürdőbe; és vitt virágot a dédszülei és nagymamája sírhelyéhez, a Szent István bazilika altemplomába (a 2006-ban elhunyt Puskás Ferenc után, 2012-ben egyetlen lánya, Anikó hamvainak egy részét, majd a 2015-ben meghalt özvegy, Erzsébet asszony földi maradványait is ott helyezték el).
A kispesti meccsen aztán videót posztolt arról, ahogy a szurkolótábor több nótával, rigmussal megemlékezett a dédnagyapjáról, akiről neki csak pár kisgyerekkori személyes emléke maradt, az akkor már nagybeteg Puskás Öcsinél tett kórházi látogatásairól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.