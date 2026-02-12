Arne Slot kifakadt, Szoboszlainak nincs visszaút a borzalmas sérülés után

Ebben a szezonban először játszott magyar labdarúgói nélkül a Liverpool. Arne Slot vezetőedző csapata a Premier League 26. fordulójában Virgil van Dijk góljával nyert 1-0-ra Sunderlandben, a holland szakember mégsem értékelhetett maradéktalanul boldogan: súlyos sérülést szenvedett a kényszerből jobbhátvéd poszton bevetett Endo Vataru. A japán középpályás már az ötödik „áldozata” az elátkozott szerepkörnek a Poolban, amelytől a jelek szerint egy ideig még nem szabadul Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik (jobbra) letöltötte az eltiltását, Endo sérülése miatt újra jobbhátvédként veti majd be Arne Slot?

Fotó: PA Images

A liverpooli keret jobbhátvédei, Conor Bradley és Jeremie Frimpong kidőlése mellett az is nehezítette Slot dolgát a szerdai bajnokin, hogy az ott is bevethető belső védő, Joe Gomez még csak épphogy felépült és nem állíthatta a kezdőcsapatba – csakúgy, mint a Manchester City elleni kiállítása miatt eltiltott Szoboszlait. Most pedig a pályáról hordágyon levitt Endo sérült meg ebben a szezonban már harmadszor, és edzője szerint nem is rövid időre.

Szoboszlai Dominik nem szabadul a védelemből?

"Komoly a baj. Hogy mennyire, majd a vizsgálatok után kiderül, de nem tűnik jónak a helyzet. Feltételezhetően hosszú-hosszú ideig nem játszhat.

Ez már hihetetlen, mi történik velünk ebben a szezonban a jobbhátvéd posztján

– kesergett Arne Slot, aki legközelebb három kényszermegoldás közül választhat a neuralgikus ponton: a felépülőfélben lévő Gomez és a poszton egyszer már megégett támadó középpályás, Curtis Jones mellett megint Szoboszlai Dominik tűnik a legesélyesebbek, aki így egyelőre aligha térhet vissza kedvenc szerepkörébe, a középpályára.

Szombaton (21.00, tv: Spíler 1) a Brighton látogat az Anfieldre, a meccs tétje az FA-kupa nyolcaddöntőjébe jutás lesz.