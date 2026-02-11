Dráma a Liverpool meccsén, hordágyon vitték le Szoboszlai cseréjét

Nagyot szenvedett Szoboszlai Dominik nélkül a Liverpool az angol bajnokságban. A magyar focista eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland-Liverpool találkozón. Rengeteg kihagyott vendég helyzet után Mohamed Szalah szögletéből Virgil van Dijk szerezte a meccs egyetlen találatát.

Virgil van Dijk döntötte el a Sunderland-Liverpool meccset Fotó: George Wood

A meccsen folytatódott a Liverpool pechsorozata jobbhátvédposzton. Az eddigi sérülések miatt Szoboszlai Dominiknak kellett itt játszania az utóbbi hetekben, most az eltiltott magyart a japán Wataru Endo helyettesítette. Ő súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a második félidőben, hordágyon kellett levinni a pályáról. Első látásra úgy tűnik, hosszabb időre kidőlt a japán légiós.

Endo Wataru csúnyán megsérült Fotó: AFP

Sunderland-Liverpool: Kerkez Milos sem lépett pályára

A találkozón Szoboszlai mellett Kerkez Milos sem jutott szóhoz. Helyette Andy Robertson volt a balhátvéd, a Kerkez végig a kispadon ült, nem cserélték be. A Premier League után kupameccs vár a Liverpoolra, szombaton hazai pályán a Brighton lesz az ellenfél.