Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma a Liverpool meccsén, hordágyon vitték le Szoboszlai cseréjét

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 23:11
liverpoolsunderlandkerkez milos
Magyarok nélkül nyert 1-0-ra az angol bajnok. A Sunderland-Liverpool meccsen súlyos sérülés történt.

Nagyot szenvedett Szoboszlai Dominik nélkül a Liverpool az angol bajnokságban. A magyar focista eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland-Liverpool találkozón. Rengeteg kihagyott vendég helyzet után Mohamed Szalah szögletéből Virgil van Dijk szerezte a meccs egyetlen találatát.

sunderland-liverpool
Virgil van Dijk döntötte el a Sunderland-Liverpool meccset Fotó: George Wood

A meccsen folytatódott a Liverpool pechsorozata jobbhátvédposzton. Az eddigi sérülések miatt Szoboszlai Dominiknak kellett itt játszania az utóbbi hetekben, most az eltiltott magyart a japán Wataru Endo helyettesítette. Ő súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a második félidőben, hordágyon kellett levinni a pályáról. Első látásra úgy tűnik, hosszabb időre kidőlt a japán légiós.

Endo Wataru csúnyán megsérült Fotó: AFP

Sunderland-Liverpool: Kerkez Milos sem lépett pályára

A találkozón Szoboszlai mellett Kerkez Milos sem jutott szóhoz. Helyette Andy Robertson volt a balhátvéd, a Kerkez végig a kispadon ült, nem cserélték be. A Premier League után kupameccs vár a Liverpoolra, szombaton hazai pályán a Brighton lesz az ellenfél.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu