Dráma a Liverpool meccsén, hordágyon vitték le Szoboszlai cseréjét

Nagyot szenvedett Szoboszlai Dominik nélkül a Liverpool az angol bajnokságban. A magyar focista eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland-Liverpool találkozón. Rengeteg kihagyott vendég helyzet után Mohamed Szalah szögletéből Virgil van Dijk szerezte a meccs egyetlen találatát.
A meccsen folytatódott a Liverpool pechsorozata jobbhátvédposzton. Az eddigi sérülések miatt Szoboszlai Dominiknak kellett itt játszania az utóbbi hetekben, most az eltiltott magyart a japán Wataru Endo helyettesítette. Ő súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a második félidőben, hordágyon kellett levinni a pályáról. Első látásra úgy tűnik, hosszabb időre kidőlt a japán légiós.
A találkozón Szoboszlai mellett Kerkez Milos sem jutott szóhoz. Helyette Andy Robertson volt a balhátvéd, a Kerkez végig a kispadon ült, nem cserélték be. A Premier League után kupameccs vár a Liverpoolra, szombaton hazai pályán a Brighton lesz az ellenfél.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.