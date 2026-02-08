Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd a sírás kerülgette

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 19:43 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 19:44
Kerkez MilosLiverpoolManchester City
Rangadóval zárult az angol labdarúgó Premier League 25. fordulója, a címvédő a tavaly előtti bajnokot fogadta. A Liverpool-Manchester City mérkőzésen három gól is esett, Szoboszlai szabadrúgásból talált be, majd hátul rontott és nagyot mentett, de piros lapot kapott.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a Manchester City elleni rangadón. Az első percekben egyértelműen a vendégek domináltak, Erling Haaland már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést, ám lövését Alisson magabiztosan védte. Ezt követően a Vörösök ritmust váltottak, sorra dolgozták ki helyzeteiket, de egyik csapat sem tudott betalálni, így a Liverpool-Manchester City első félideje 0-0-ra zárult.

Szoboszlai Dominik (középen) kezdőként szerepelt a Liverpool-Manchester City meccsen
Szoboszlai Dominik (középen) kezdőként szerepelt a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Carl Recine

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai gólja nem ért semmit

A második félidő elején a Vörösök magukhoz ragadták a kezdeményezést, sorra alakították ki helyzeteiket. Hugo Ekitike megszerezhette volna csapata vezető gólját, ám Szalah beadása után fejese elkerülte a kaput. A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, ekkor lépett elő Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitánya szinte ugyanabból a szögről és hasonló távolságból végezhette el a szabadrúgást, mint korábban az Arsenal ellen, és ezúttal is pontos volt, góljával megszerzete a Liverpoolnak (1-0). A 84. percben azonban a vendégek is villantak: Haaland tökéletesen fejelte le a labdát Bernardo Silvának, aki a kapu torkából tuszkolta a hálóba a labdát (1-1). Ennél a szituációnál a portugál azért nem volt lesen, mert Szoboszlai Dominik bennragadt. A kamera rá is közelített a magyar játékosra, akit kis túlzással a sírás kerülgetett. A hosszabbításban aztán jött a fordulat: a Manchester City büntetőhöz jutott, miután Alisson a tizenhatoson belül szabálytalankodott, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Erling Haaland állt, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest (1-2). A 98. percben a vendégek végleg lezárhatták volna a mérkőzést: Haaland és Szoboszlai Dominik nagyot küzdött a labdáért, amely végül az üres kapuba gurult, ám a találatot nem adták meg. A magyar játékos az akcióban visszahúzta a norvég csatárt, amiért a játékvezető hosszas videózás után teljesen jogosan kiállította Szoboszlai Dominikot. A középpályás itt nagyot mentett, miatta nem lett gól, de ennek az ára egy piros lap volt. 

Szoboszlai Dominik bombagólja sem ért pontot: a Liverpool 2-1-re kikapott a Manchester Citytől az Anfield Roadon, így továbbra is a tabella 6. helyén áll, a Chelsea és a Manchester United mögött. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
