Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd a sírás kerülgette

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a Manchester City elleni rangadón. Az első percekben egyértelműen a vendégek domináltak, Erling Haaland már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést, ám lövését Alisson magabiztosan védte. Ezt követően a Vörösök ritmust váltottak, sorra dolgozták ki helyzeteiket, de egyik csapat sem tudott betalálni, így a Liverpool-Manchester City első félideje 0-0-ra zárult.

Szoboszlai Dominik (középen) kezdőként szerepelt a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Carl Recine

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai gólja nem ért semmit

A második félidő elején a Vörösök magukhoz ragadták a kezdeményezést, sorra alakították ki helyzeteiket. Hugo Ekitike megszerezhette volna csapata vezető gólját, ám Szalah beadása után fejese elkerülte a kaput. A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, ekkor lépett elő Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitánya szinte ugyanabból a szögről és hasonló távolságból végezhette el a szabadrúgást, mint korábban az Arsenal ellen, és ezúttal is pontos volt, góljával megszerzete a Liverpoolnak (1-0). A 84. percben azonban a vendégek is villantak: Haaland tökéletesen fejelte le a labdát Bernardo Silvának, aki a kapu torkából tuszkolta a hálóba a labdát (1-1). Ennél a szituációnál a portugál azért nem volt lesen, mert Szoboszlai Dominik bennragadt. A kamera rá is közelített a magyar játékosra, akit kis túlzással a sírás kerülgetett. A hosszabbításban aztán jött a fordulat: a Manchester City büntetőhöz jutott, miután Alisson a tizenhatoson belül szabálytalankodott, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Erling Haaland állt, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest (1-2). A 98. percben a vendégek végleg lezárhatták volna a mérkőzést: Haaland és Szoboszlai Dominik nagyot küzdött a labdáért, amely végül az üres kapuba gurult, ám a találatot nem adták meg. A magyar játékos az akcióban visszahúzta a norvég csatárt, amiért a játékvezető hosszas videózás után teljesen jogosan kiállította Szoboszlai Dominikot. A középpályás itt nagyot mentett, miatta nem lett gól, de ennek az ára egy piros lap volt.