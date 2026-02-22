Szoboszlai nem a legjobb hírt kapta Arne Slottól, de visszavághat

Két héttel a Manchester City elleni (1-2) őrület – előbb bomba-szabadrúgásgól, aztán kiállítás Erling Haaland visszahúzása miatt – után, a vasárnapi Nottingham-Liverpool mérkőzésen (15.00, tv: Match 4) újra Premier League-meccsen bizonyíthat a kritikusainak Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik (jobbra) aligha boldog, hogy Arne Slot megint jobbhátvédként számol vele a Nottingham-Liverpool bajnokin

Fotó: Catherine Ivill - AMA

A legutóbbi, sunderlandi bajnokin eltiltott Szoboszlai és Kerkez Milos is tagja a Pool kezdőcsapatának.

Nottingham-Liverpool: Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz

Arne Slot vezetőedző minden jel szerint újra a védelem jobb oldalán számít a bajnokin is visszatérő Szoboszlai Dominikra. A holland szakember a következő tizenegyet küldi pályára a Nottingham Forest pályáján, a City Groundon:

Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké

Szoboszlai Dominik számára duplán fontos lehet a PL egyik kiesőjelöltje, a 17. Nottingham elleni meccs, még akkor is, ha a múlt heti, Brighton elleni 3-0-s FA Kupa-mérkőzésen azóta már góllal tért is vissza a csapatba). A Forest novemberben 3-0-ra nyert az Anfielden, van tehát miért visszavágni az ellenfélnek; ráadásul a nélküle lejátszott legutóbbi, sunderlandi győztes (1-0) bajnoki után Szoboszlait valósággal hátbatámadta egy liverpooli szurkolói portál, hangsúlyozva, hogy lám, sokak véleményével ellentétben a magyar középpályás egyáltalán nem kihagyhatatlan a csapatból és nem is a legjobb játékos a keretben.