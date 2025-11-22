Szoboszlait újabb trauma érte, szörnyű vereséget szenvedett a Liverpool

Arne Slot nem volt könnyű helyzetben a Liverpool-Nottingham Forest mérkőzés előtt. A "Vörösök" rekordigazolás, Florian Wirtz és az utóbbi meccseken rendre jó teljesítményt nyújtó Conor Bradley sérülés miatt kihagyni kényszerültek a találkozót. Jeremie Frimpong is kisebb sérüléssel küszködik, ezért a védelem jobb oldalán Szoboszlai Dominik kezdett. A Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos is a kezdőcsapatba kapott helyet.
Arne Slot vezetőedző angol bajnokcsapatán nagy a nyomás, hiszen a legutóbbi tizenegy mérkőzéséből ötöt elveszített, így nyolcpontos hátrányba került a listavezető Arsenal mögött. Szoboszlai Dominikkal a kezdőben felálló Liverpool az első félidőben óriási nyomás alá helyezte a Nottingham kapuját. A "Vörösök" több nagy helyzetet is kialakítottak azonban a vezetést a vendég együttes szerezte meg Murillo találatával a 33. percben (0-1).
A második félidő viszont hidegzuhanyként kezdődött a Liverpoolnak. Mindössze 55 másodperc alatt a Nottingham megszerezte a második gólját, Savona jóvoltából, így már 2-0-ra vezetett a vendég együttes. A hazai csapat a bekapott gólok után sebességet váltott, folyamatosan a vendégek térfelén tartotta a labdát, ám Szoboszlai aktív játékának köszönhetően sem tudott gólt szerezni az Anfielden. A Notthingham csapatának azonban nem kellett több, a 78. percben Gibbs-White góljával már 3-0-ra vezettek vendégek. Az eredmény a későbbiekben sem változott, a Liverpool ezzel a vereségével a tabella 11. helyére csúszott vissza.
Szoboszlai Dominik végig játszotta a találkozót, Kerkez Milost a 68. percben lecserélte Arne Slot. A két magyar légióst a magyar válogatott, írek elleni veresége után újabb trauma érte.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
