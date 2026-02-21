Szoboszlairól kérdezősködtek a háta mögött – ezt derítették ki róla

Arne Slot vezetőedző és csapattársa, Mohamed Szalah szerint a világ egyik legjobb futballistája a posztján, míg Virgil van Dijk csapatkapitány úgy véli, méltó utódjelöltje a fontos tisztségében: az idei, harmadik szezonja során végképp a Liverpool vezéregyéniségévé lépett elő Szoboszlai Dominik. A 25 éves magyar középpályás példaképpé válásának járt utána terjedelmes cikkében a BBC.
A tekintélyes brit közszolgálati médium futballriportere, Aadam Patel nem csak a köztudott tényekre és sztorikra, illetve az írását gazdagon alátámasztó statisztikai adatokra építette anyagát. Az Anfield színfalai mögött kifaggatta Szoboszlairól a nap mint nap a környezetében dolgozókat is. Minderre alapozva jutott a végkövetkeztetésre: légiósunk rászolgált arra, hogy a klublegenda Steven Gerrard méltó örököseként és a Vörösök jövőbeli csapatkapitányaként tekintsenek rá.
Nem csak a magyar utód alkarjára kamaszkorában tetovált Gerrard-idézet („A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”), de az is sokatmondó, hogy Szoboszlai bátran választotta magának az ikonikus, hagyományosan nagy elvárással kezelt 8-as mezszámot. Ezt a pár nappal előtte igazolt argentin világbajnok, Alexis Mac Allister nem merte bevállalni, miután addig többen – közvetlenül előtte például a ma már a Fradiban játszó Naby Keita is – megégtek benne. Az idén már 10 gólnál és 7 gólpassznál járó Szoboszlai ellenben egyre inkább bizonyítja, hogy méltó a nagy elődhöz, még ha mindig udvariasan vissza is utasítja az összehasonlítást, mondván: ő a saját történetét írja.
Nem is akárhogyan: a Poolban jelenleg csak Hugo Ekitiké szerzett nála több gólt, csak Van Dijk játszott több percet, és senki sem futott nála többet. Az egész Premier League-ben a második legtöbb távoli gólt lőtte (3), és egyaránt a negyedik legtöbb gólhelyzetet alakította ki (44) és sprintelte (506). Mindezt úgy, hogy sok meccsen a jobbhátvéd posztjára kényszerült – mégis olyankor lőtt mesés szabadrúgásgólokat az Arsenal és a Manchester City elleni rangadókon (lásd alább).
Ismerői kiemelik, hogy a magánéletben is révbe ért – immár férj és édesapa – Szoboszlai mindig és mindenben állandóan fejlődik. Ma már a Real Madrid vonzereje miatt az a legfontosabb kérdés a klubnál, hogy 2,5 évvel a szerződése lejárta előtt sikerül-e vele hosszabbítani, lényegesen jobb feltételekkel – pedig olyan régi motorosokkal is mihamarabb zöld ágra kell vergődni a jövőjükről, mint Szalah, Andy Robertson és Ibrahima Konaté.
Akik nap mint nap látják, azt emelik ki Szoboszlai Dominikról, hogy a vérében van a versengés, mindenben ki akar tűnni a többiek közül. Rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és valamennyi futással vagy fizikai mutatókkal kapcsolatos statisztikában a legjobbak között van. Kerkez Milos nemrég azzal viccelődött, hogy ha nem futballozna, Szoboszlai középtávfutó lenne, és akkor sem fáradna el, ha Liverpoolból kocogva jönne haza Magyarországra.
Az Angliába igazolása előtt is kitűnt az eltökéltségével, de az edzésmunkájáról híres Szalah közelsége még inkább hatással volt rá ebben a tekintetben. Nem véletlenül ugratják egymást, ha a másikat nagy ritkán nem látják a konditeremben; de a szabadidejükben is egy húron pendülnek, gyakran járnak össze egymás otthonában, backgammont (ostábla) is szeretnek játszani.
Ami a csapatkapitányi tisztséget illeti, azt Szoboszlai már 22 évesen megkapta Marco Rossi szövetségi kapitányunktól a magyar válogatottban. Liverpoolban erre még várnia kell, de Van Dijk és Slot szavai is arra engednek következtetni, hogy ez lesz a következő lépés a magyar játékos vezérré válásában. A holland edző szerint játékban és példamutatásban máris rendelkezik az ehhez szükséges tulajdonságokkal – ugyanakkor a jelenleginél többször kéne felemelnie a hangját.
Szoboszlaiék egyébként legközelebb vasárnap (15.00, tv: Match 4) a Nottingham Forest vendégeként játszanak az angol bajnokság 27. fordulójában.
