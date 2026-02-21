Szoboszlairól kérdezősködtek a háta mögött – ezt derítették ki róla

Arne Slot vezetőedző és csapattársa, Mohamed Szalah szerint a világ egyik legjobb futballistája a posztján, míg Virgil van Dijk csapatkapitány úgy véli, méltó utódjelöltje a fontos tisztségében: az idei, harmadik szezonja során végképp a Liverpool vezéregyéniségévé lépett elő Szoboszlai Dominik. A 25 éves magyar középpályás példaképpé válásának járt utána terjedelmes cikkében a BBC.

Szoboszlai Dominik vezérré válásának járt utána a BBC Fotó: NurPhoto via AFP

A tekintélyes brit közszolgálati médium futballriportere, Aadam Patel nem csak a köztudott tényekre és sztorikra, illetve az írását gazdagon alátámasztó statisztikai adatokra építette anyagát. Az Anfield színfalai mögött kifaggatta Szoboszlairól a nap mint nap a környezetében dolgozókat is. Minderre alapozva jutott a végkövetkeztetésre: légiósunk rászolgált arra, hogy a klublegenda Steven Gerrard méltó örököseként és a Vörösök jövőbeli csapatkapitányaként tekintsenek rá.

Szoboszlai Dominik bevállalta, amit a világbajnok nem mert

Nem csak a magyar utód alkarjára kamaszkorában tetovált Gerrard-idézet („A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”), de az is sokatmondó, hogy Szoboszlai bátran választotta magának az ikonikus, hagyományosan nagy elvárással kezelt 8-as mezszámot. Ezt a pár nappal előtte igazolt argentin világbajnok, Alexis Mac Allister nem merte bevállalni, miután addig többen – közvetlenül előtte például a ma már a Fradiban játszó Naby Keita is – megégtek benne. Az idén már 10 gólnál és 7 gólpassznál járó Szoboszlai ellenben egyre inkább bizonyítja, hogy méltó a nagy elődhöz, még ha mindig udvariasan vissza is utasítja az összehasonlítást, mondván: ő a saját történetét írja.

Nem is akárhogyan: a Poolban jelenleg csak Hugo Ekitiké szerzett nála több gólt, csak Van Dijk játszott több percet, és senki sem futott nála többet. Az egész Premier League-ben a második legtöbb távoli gólt lőtte (3), és egyaránt a negyedik legtöbb gólhelyzetet alakította ki (44) és sprintelte (506). Mindezt úgy, hogy sok meccsen a jobbhátvéd posztjára kényszerült – mégis olyankor lőtt mesés szabadrúgásgólokat az Arsenal és a Manchester City elleni rangadókon (lásd alább).