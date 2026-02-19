Váratlan lépés, Kerkez Milos komoly döntésre szánta el magát

Kerkez Milos romantikus magánéletéről eddig alig lehetett tudni bármit is. A szemfüles követők azonban kiszúrták, hogy hosszú idő óta kölcsönösen lájkolták egymás bejegyzéseit az albán szépségkirálynővel, Franceska Rustemmel. Hogy pontosan mi alakult ki közöttük, arról egyik fél sem beszélt, hivatalos bejelentés nem érkezett. Most azonban Kerkez egy merész döntést hozott, ami sokak szerint egyértelmű jel lehet.

Kerkez Milos mára a Liverpool egyik alapembere / Fotó: NurPhoto

Véget ért Kerkez Milos és Franceska Rustem "kapcsolata"?

A Liverpool magyar balhátvédje már nem kedveli a modell friss bejegyzéseit, sőt az Instagramon már nem is követi őt. Bár Franceska továbbra is követi Kerkezt, a korábbi kölcsönös lájkok is elmaradtak. Kettejükről korábban sosem jelentek meg közös fotók, a találgatások alapját az adta, hogy rendszeresen reagáltak egymás posztjaira. Most azonban ez is megszűnt, ami arra utalhat, hogy – ha volt is köztük valami – az mára véget ért.

Franceska korábban Budapesten is járt, hiszen a Guess egyik modelljeként és reklámarcaként több nemzetközi kampányban is szerepel. Az egyik fotózás helyszíne a magyar főváros volt, ahol a munka mellett néhány órát arra is szánt, hogy felfedezze Budapestet. Megfordult a Vörösmarty téren, a karácsonyi vásáron, majd ellátogatott az Andrássy út egyik legnagyobb Guess-üzletébe is. A látogatás akkor még sokakban azt az érzést keltette, hogy talán nem ez lesz az utolsó magyarországi útja, és akár Kerkez Milos miatt is visszatérhet még. Most azonban a közösségi médiában tapasztalható változások alapján egyre valószínűbb, hogy erre már nem kerül sor.