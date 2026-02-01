Tóth Alexról lemarad, de újabb magyar szupertehetséget szemelt ki a Juventus

A végül a Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex ügyében a Lazióval együtt hoppon maradt, de a Juventus újabb fiatal magyar labdarúgót szerződtetne. A korábbi eurószázmilliós sztárigazolásai helyett új vezetője révén a feltörekvő, jó statisztikai adatok alapján kipécézett tehetségekre vadászó olasz rekordbajnok konkrét lépéseket tett a 18 éves középcsatár, Kovács Bendegúz leigazolásáért.
A 199 centi magas támadóról Mirko Di Natale, a Tuttojuve sportújságírója jelentette az X-en, hogy a nagy tehetségekre hajtó Juve hivatalosan is bejelentkezett Kovácsért a holland klubjánál. A következő hónapok tárgyalásain dőlhet el, hogy nyáron nyélbe ütik-e az üzletet.
Az AZ Alkmaar felnőttcsapatának küszöbére ért magyar csatárt többek között a német VfB Stuttgart és az angol Aston Villa is csábítja. Ő viszont nemrég azt nyilatkozta, hogy egyelőre holland klubjában akar bemutatkozni a profiknál, s közben üzent Marco Rossi szövetségi kapitányunknak is az áhított válogatottságról.
A fizikai adottságain túl a technikai képességei és a gólerőssége miatt is Európa-szerte keresett magyar támadó 14 éves kora óta Hollandiában fejlődik. Két évet húzott le a világhírű Ajax-akadémián, de a tavaly nyár óta szolgált AZ Alkmaar utánpótlásképzése is kiemelkedő, ahol jelenleg az U19-es csapat erőssége. A hasonló korosztályú magyar ifiválogatottban szereplő Kovács Bendegúz ebben a szezonban már négy meccsen játszott és gólt is szerzett a holland másodosztályban szereplő AZ-tartalékok között; a sát korosztályában pedig összesen 18 bajnoki és UEFA Ifjúsági Liga-mérkőzésen 18 gólt termelt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.