Tóth Alexról lemarad, de újabb magyar szupertehetséget szemelt ki a Juventus

A végül a Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex ügyében a Lazióval együtt hoppon maradt, de a Juventus újabb fiatal magyar labdarúgót szerződtetne. A korábbi eurószázmilliós sztárigazolásai helyett új vezetője révén a feltörekvő, jó statisztikai adatok alapján kipécézett tehetségekre vadászó olasz rekordbajnok konkrét lépéseket tett a 18 éves középcsatár, Kovács Bendegúz leigazolásáért.

A Juventus-kiszemelt Kovács Bendegúz már a holland élvonalbeli AZ Alkmaar proficsapatának keretét ostromolja Fotó: BSR Agency

A 199 centi magas támadóról Mirko Di Natale, a Tuttojuve sportújságírója jelentette az X-en, hogy a nagy tehetségekre hajtó Juve hivatalosan is bejelentkezett Kovácsért a holland klubjánál. A következő hónapok tárgyalásain dőlhet el, hogy nyáron nyélbe ütik-e az üzletet.

Nuova richiesta di informazioni della #Juventus per Bendegúz #Kovács dell'AZ Alkmaar U19. I bianconeri proveranno a lavorarci concretamente nel corso dei prossimi mesi, ma #AstonVilla, #Stoccarda e altri club esteri restano interessati. https://t.co/xc1rZWmREZ — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 31, 2026

Az AZ Alkmaar felnőttcsapatának küszöbére ért magyar csatárt többek között a német VfB Stuttgart és az angol Aston Villa is csábítja. Ő viszont nemrég azt nyilatkozta, hogy egyelőre holland klubjában akar bemutatkozni a profiknál, s közben üzent Marco Rossi szövetségi kapitányunknak is az áhított válogatottságról.

Szórja a gólokat a Juventus magyar kiszemeltje

A fizikai adottságain túl a technikai képességei és a gólerőssége miatt is Európa-szerte keresett magyar támadó 14 éves kora óta Hollandiában fejlődik. Két évet húzott le a világhírű Ajax-akadémián, de a tavaly nyár óta szolgált AZ Alkmaar utánpótlásképzése is kiemelkedő, ahol jelenleg az U19-es csapat erőssége. A hasonló korosztályú magyar ifiválogatottban szereplő Kovács Bendegúz ebben a szezonban már négy meccsen játszott és gólt is szerzett a holland másodosztályban szereplő AZ-tartalékok között; a sát korosztályában pedig összesen 18 bajnoki és UEFA Ifjúsági Liga-mérkőzésen 18 gólt termelt.