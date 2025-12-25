KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Henry, Modric, Bale és Suárez felfedezője szúrta ki Tóth Alexet a sztárklubnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 13:20
juventusMoneyballgareth baleLuka ModricFradiThierry Henry
Damien Comolli sikerrel kutatja föl az olcsóbb, alulértékelt, de nagy jövő előtt álló focistákat. Tóth Alexre az algoritmusával talált rá a Juventus vezetője.
Habár az olasz Calciomercato átigazolási hírportál szerint a Juventuson kívül másik három olasz futballkub is csábítja Tóth Alexet, a korábban már közzétett exkluzív értesülésünk alapján a Fradi 20 éves középpályása a torinói sztárcsapatba tart. Az is kiderült, hogy a játékstílusa alapján Szoboszlai Dominikon (Liverpool) túl leginkább az olasz Sandro Tonalihoz (Newcastle) és a török Hakan Calhanogluhoz (Internazionale) hasonlított magyar válogatott tehetség miért került előkelő helyre a Juve kívánságlistáján.

Tóth Alex nem akármilyen sztárok után tűnt föl a Juventus-vezérnek
Tóth Alex nem akármilyen sztárok után tűnt föl a Juventus-vezérnek          Fotó: Czinege Melinda

A rekorderként 36-szoros olasz bajnok immár hatodik éve keresi régi önmagát (addig, 2012-től 2020-ig sorozatban kilencszer nyerte meg a Serie A-t, miközben kétszer is eljutott a Bajnokok Ligája-döntőig). Sem anyagilag, sem szakmailag nincs a topon, és a sikerhez szokott klubnál a vezetők is gyakran váltogatják egymást. 

A Juve-igazgatónak Tóth Alex statisztikáin akadt meg a szeme

Nyár óta az a francia Damien Comolli a Juventus általános igazgatója, aki az úgynevezett "Moneyball" híve: a felkapott, nagy nevek és a hagyományos megfigyelési módszerek helyett a statisztikai adatokra, elemzésekre, az alulértékelt játékosok felkutatására épít, így a korábbi nagy összegű sztárigazolások helyett olcsóbb, de hatékonyabb erősítésére készül. Comolli algoritmusa szerint ebbe a folyamatba illene bele Tóth Alex profilja.

Az 54 éves francia futballszakember egyébként játékosként csak a Monaco ificsapatáig jutott, majd 20 évesen már nevelőegyesülete híres utánpótlásnevelésében dolgozott. 24 éves korától, nyolc esztendőn át az Arsenal játékosmegfigyelője volt Arséne Wenger mellett; később sportigazgatóként dolgozott a St. Étienne (2004-05, majd 2008-10), a Tottenham (2005-08), a Liverpool (2010-12) és a Fenerbahce (2018-20) vezetőségében is. Az utóbbi fél évtizedben már a Toulouse elnöke volt.

Olyan világklasszisok felfedezését tulajdonítják neki, mint például az Arsenalnál a francia Thierry Henryét; a Tottenhamél a horvát Luka Modricét, a bolgár Dimitar Brbatovét és a walesi Gareth Bale-ét; a Liverpoolnál pedig az uruguayi Luis Suárezét.
 

Serie A – újra fénykorát éli az olasz foci!

