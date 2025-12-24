"Emlékét ma már csak szobor őrzi" - Bozsik Péter ma is hiányolja édesapját

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya is várja már a karácsonyt. Bozsik Péter a Borsnak elárulta, mindig az ő feladata a karácsonyfa beszerzése, de már nagyon várja haza a gyermekeit is, és persze ilyenkor is meghatódottan emlékszik vissza néhai szüleire is. A tévés szakértő úgy fogalmazott, hogy 2025 inkább pozitív élményeket hozott számára.
Igyekszem olyan normand fenyőt választani, mely nem hullajtja tűlevelét, ez a fajta sokszor még vízkereszt után is körünkben marad, ami meghitt hangulatot kölcsönöz
- mondta a korábbi kapitány.
A szakember elárulta, hogy feleségével közösen nagyon várják már haza a gyermekeiket, Józsit és Gergőt. Mosolyogva azt is hozzátette, ilyenkor nagyon szeretik a hasukat, ezért is várják már a kedvese ünnepi fogásait, az asztalra kerül majd halpástétom és rántott ponty is.
Sajnos édesapám nagyon korán, már 1978-ban elhunyt. Az emlékét ma újságcikkek, régi filmfelvételek, híradórészletek, valamint a róla elnevezett kispesti stadion előtt álló egész alakos szobor őrzi.
- mondta meghatódottan Bozsik, aki elárulta, a karácsonyt követő napokban feleségével Egerbe látogatnak, amely az utóbbi időben már a szívükhöz nőtt. Jövő évre is rengeteg közös programjuk van, az új esztendő elején Zemplénben fognak túrázni.
