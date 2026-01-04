Szoboszlai miatt összesúgtak a drukkerek; fordulat a liverpooli sztár ügyében

Szoboszlai Dominik öt sárga lap miatt nem játszhatott a Liverpool évzáró bajnoki meccsén. A gárda nélküle verte 2-1-re az utolsó helyen álló Wolverhamptont. A találkozó legnagyobb eseménye az volt, hogy öt hónap után Florian Wirtz megszerezte az első gólját a Vörösök mezében. A német középpályás emellett a mérkőzés legjobbja volt, s már egyértelmű, a nehéz kezdet után megtalálta az igazi formáját. Egy meccs utáni videó felveti a kérdést, milyen lehet a kapcsolat a két vezér, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz között.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Szoboszlai Dominik nélkül Florian Wirtz volt a nyerő ember / Fotó: Carl Recine

Szalah mégis marad?

Megdöbbentő fordulatot vett a Liverpool egyiptomi támadójának sorsa. Nagyon úgy fest, hogy Mohamed Szalah jövője egyelőre mégsem tartogat új kihívást és marad Liverpoolban, miután a szaúdi klubok érdeklődése elmúlt. Igaz, mindeközben a csatár korábbi együttese, az AS Roma újra vinné a klasszist.

A részletekről ide kattintva olvashatsz!

Mohamed Szalah jövője eldőlni látszik Liverpoolban – legalábbis egyelőre / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Dárdai megszólalt a válogatott drámájáról

Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál elmondta a véleményét Marco Rossi azon döntéséről, amit a szövetségi kapitány az Írország elleni világbajnoki selejtező utolsó perceiben hozott meg. Mint ismert, a válogatott a 96. percben kapott góllal veszítette el a találkozót, amivel lemaradt a pótselejtezőről. Az olasz szakembert rengeteg kritika érte, amiért a 93. percben kettőt is cserélt – Loic Nego helyett Mocsi Attila, Sallai Roland helyett Damir Redzic lépett pályára. Dárdai szerint azonban nem ezen a döntésen múlt a mérkőzés végkimenetele.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.