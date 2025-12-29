Mi történt Szoboszlai és Wirtz között? Összesúgtak a rajongók, majd ítéletet mondtak

Szoboszlai Dominik öt sárga lap miatt nem játszhatott a Liverpool szombati, évzáró bajnoki meccsén. A gárda nélküle verte 2-1-re az utolsó helyen álló Wolverhamptont. A találkozó legnagyobb eseménye az volt, hogy öt hónap után Florian Wirtz megszerezte az első gólját a Vörösök mezében. A német középpályás emellett a mérkőzés legjobbja volt, s már egyértelmű, a nehéz kezdet után megtalálta az igazi formáját. Egy meccs utáni videó felveti a kérdést, milyen lehet a kapcsolat a két vezér, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz között.

Szoboszlai Dominik nélkül Florian Wirtz volt a nyerő ember Fotó: Carl Recine

A meccset kihagyó Szoboszlai Dominik a kispad mögött, Pécsi Ármin mellől izgulta végig a találkozót. A lefújás után azonnal az oldalvonal mellett termett, s várta a győztes csapat játékosait. Legtöbbjükkel nem csak kezet fogott, pacsizott, hanem át is ölelte őket. Kerkez Milost például úgy kellett visszarángatni, mivel a magyar balhátvéd még feszült volt a lefújás pillanatában. A drukkerek két dolgot szúrtak ki: egyrészt, Szoboszlai tényleg úgy viselkedett, mint egy csapatkapitány, hónapok óta téma a drukkerek körében, hogy egy-két éven belül az övé lehet a karszalag hosszú távon is.

A másik dolog, hogy mennyire nem volt interakció Szoboszlai és levonuló Wirtz között. Míg a magyar játékos mindenkit megölelt, a némettel "csak" egy kötelező pacsi jött össze. Pedig az utóbbi hetekben úgy tűnik, nagyon jól megférnek egymás mellett a pályán, ők ketten jelenthetik a Liverpool jövőjét. Mindenesetre vannak olyan kommentelők, akik házon belüli rivalizálást vetítenek előre a két sztár között.

Íme a videó Szoboszlairól:

Szoboszlai már csak jövőre focizik

Az eltiltással eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik december 20-án, a Tottenham ellen zárta le az évet. A Pool legközelebb január 1-én, odahaza a Leeds ellen lép pályára minden bizonnyal Szoboszlaival a kezdőcsapatban.