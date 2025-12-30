Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dárdai Pálnak megvan a véleménye Marco Rossi döntéséről

Dárdai Pál
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 19:15
válogatottMarco Rossicsere
Sokan kritizálták Marco Rossi szövetségi kapitányt, amiért kettőt is cserélt az írek ellen elbukott vb-selejtező végén. Dárdai Pál szerint azonban nem ezen múlt a meccs.
B.
A szerző cikkei

Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál elmondta a véleményét Marco Rossi azon döntéséről, amit a szövetségi kapitány az Írország elleni világbajnoki selejtező utolsó perceiben hozott meg. Mint ismert, a válogatott a 96. percben kapott góllal veszítette el a találkozót, amivel lemaradt a pótselejtezőről. Az olasz szakembert rengeteg kritika érte, amiért a 93. percben kettőt is cserélt – Loic Nego helyett Mocsi Attila, Sallai Roland helyett Damir Redzic lépett pályára. Dárdai szerint azonban nem ezen a döntésen múlt a mérkőzés végkimenetele.

Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója
Dárdai Pál szerint nem a cseréken múlt az írek elleni meccs
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Pál véleménye Marco Rossi döntéséről

Én nem szoktam meccs után okoskodni, meccs előtt mondom el mindig a véleményemet, hogy mi és hogy legyen. Meccs közben tudsz belenyúlni, félidőben van egy analízis, és a végén a mai labdarúgásban rengeteg olyan pillanat van, ami szerencsés, balszerencsés. Ez azt gondolom, hogy egy picit balszerencsés volt, annak ellenére is, hogy a csapat nagyon mélyen védekezett, de gondolom, ez a remény, a világbajnokság a játékosokból ezt hozta ki. Nem volt a pályán olyan vezér, aki kitolja a csapatot, úgyhogy itt nem a cserén múlt

– fogalmazott a Lelátó stábjának adott exkluzív interjúban az Újpest nemrég kinevezett sportigazgatója, akit megkérdeztek arról is, hiányzott-e egy Dárdai Pál a kispadról az írek ellen.

Nem hiszem, a Dárdai Pál, amikor itthon volt, megtette a maximumot. Elindított egy gyönyörű közeget, ahol megszűnt a toxin, a szurkolók elkezdtek szurkolni, a játékosok elkezdtek játszani, mindenki a maga dolgával foglalkozott, bekoordináltuk a környezetet, és lett egy csoda, az Európa-bajnokság. Azóta pedig szépen alakul ez

– nyilatkozta Dárdai, aki annyit azért hozzátett, nehéz lesz majd pótolni a nemzeti csapatban az olyan kiöregedő játékosokat, mint például Orbán Willi. De reméli, hogy új klubja, az Újpest is tud majd segíteni abban, hogy fiatal játékosokat adjon a válogatottnak.

Dárdai Pál ezek mellett a családjáról, a karácsonyról és az újpesti szerepvállalásáról is beszélt az interjúban:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu