Dárdai Pálnak megvan a véleménye Marco Rossi döntéséről

Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál elmondta a véleményét Marco Rossi azon döntéséről, amit a szövetségi kapitány az Írország elleni világbajnoki selejtező utolsó perceiben hozott meg. Mint ismert, a válogatott a 96. percben kapott góllal veszítette el a találkozót, amivel lemaradt a pótselejtezőről. Az olasz szakembert rengeteg kritika érte, amiért a 93. percben kettőt is cserélt – Loic Nego helyett Mocsi Attila, Sallai Roland helyett Damir Redzic lépett pályára. Dárdai szerint azonban nem ezen a döntésen múlt a mérkőzés végkimenetele.

Dárdai Pál szerint nem a cseréken múlt az írek elleni meccs

Dárdai Pál véleménye Marco Rossi döntéséről

Én nem szoktam meccs után okoskodni, meccs előtt mondom el mindig a véleményemet, hogy mi és hogy legyen. Meccs közben tudsz belenyúlni, félidőben van egy analízis, és a végén a mai labdarúgásban rengeteg olyan pillanat van, ami szerencsés, balszerencsés. Ez azt gondolom, hogy egy picit balszerencsés volt, annak ellenére is, hogy a csapat nagyon mélyen védekezett, de gondolom, ez a remény, a világbajnokság a játékosokból ezt hozta ki. Nem volt a pályán olyan vezér, aki kitolja a csapatot, úgyhogy itt nem a cserén múlt

– fogalmazott a Lelátó stábjának adott exkluzív interjúban az Újpest nemrég kinevezett sportigazgatója, akit megkérdeztek arról is, hiányzott-e egy Dárdai Pál a kispadról az írek ellen.

Nem hiszem, a Dárdai Pál, amikor itthon volt, megtette a maximumot. Elindított egy gyönyörű közeget, ahol megszűnt a toxin, a szurkolók elkezdtek szurkolni, a játékosok elkezdtek játszani, mindenki a maga dolgával foglalkozott, bekoordináltuk a környezetet, és lett egy csoda, az Európa-bajnokság. Azóta pedig szépen alakul ez

– nyilatkozta Dárdai, aki annyit azért hozzátett, nehéz lesz majd pótolni a nemzeti csapatban az olyan kiöregedő játékosokat, mint például Orbán Willi. De reméli, hogy új klubja, az Újpest is tud majd segíteni abban, hogy fiatal játékosokat adjon a válogatottnak.

