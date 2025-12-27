Szoboszlai nélkül szenvedett, nehezen nyert a Liverpool

Alig van vége a karácsonynak, de a Premier League-ben már dübörög az élet. A Liverpool ezúttal Szoboszlai Dominik nélkül volt kénytelen pályára lépni a sereghajtó és továbbra is nyeretlen Wolverhampton ellen, mivel a magyar klasszis a Tottenham elleni mérkőzésen begyűjtötte idénybeli ötödik sárga lapját az angol élvonalban, ami automatikusan egymeccses eltiltást vont maga után. Így Kerkez Milos volt az egyedüli magyar játékos Arne Slot kezdőcsapatában a Liverpool-Wolverhampton találkozón.
A magyar válogatott csapatkapitánya nélkül is a hazaiak irányítottak, viszont sokáig nem találtak rést a vendég védelmen: Ekitiké és Mac Allister is csak kapufáig jutott. Az áttörés a 41. percben érkezett: Frimpong tört be a 16-oson belülre, majd visszapasszolt Gravenberchhez, aki a bal alsóba lőtt (1-0).
A bekapott gól nagyon megzavarta a Wolverhamptont, hiszen egy perccel később Ekitiké adott remek labdát a teljesen üresen hagyott Wirtznek, aki közelről elpöckölte a labdát a kapus mellett (2-0). Ez volt a nyári szerzemény első találata a Vörösök színeiben, amire már ő és a szurkolók is régóta vártak, ugyanis a klub 135 millió euróért szerezte meg a német sztárt.
Viszont nem volt sétagalopp a meccs, ugyanis az 52. percben szépített a Wolves: Arokodare fejesét még védte Alisson, de a kipattanót Bueno már négy méterről a kapuba lőtte (2-1).
Az eredmény a későbbiekben nem változott, a Liverpool 2-1-re győzött a Wolverhampton ellen, amelynek köszönhetően Arne Slot csapata továbbra is harcban van a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyért, viszont a listavezető Arsenal mögött tíz pont a hátránya. Legközelebb 2026 első napján, a Leeds otthonában lép pályára a címvédő.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
