Hagyománytöréssel telik a karácsony, Szoboszlai ebben nem vesz részt

Az angol labdarúgás idén szakít a hagyományokkal, és csak egy Premier League-mérkőzést rendeznek az úgynevezett Boxing Day-en, azaz december 26-án. A 18. forduló többi mérkőzését az ünnepet követő hétvégén rendezik meg, így a Liverpool Wolves elleni találkozóját is – amit Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyni kényszerül. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás a Tottenham ellen megkapta ötödik sárga lapját a szezonban. A megváltozott menetrend háttérben egyébként a televíziós szerződések állnak. Két klub kivételével hiába kapta meg mindenki szabadnapnak a csütörtököt és a pénteket is, a légiósok aligha utazhatnak haza, hogy szülőhazájukban ünnepeljenek a családjukkal.
Annyiból szerencsésebb az idei év, hogy a legtöbb klubnál könnyebben megadható a december 25. szabadnapnak. Én azt mondom, hogy profi játékosként a legfontosabb mindig az, hogy teljes mértékben fel tudjunk készülni a soron következő mérkőzésre. Megmondom őszintén, úgy, hogy 26-án és 27-én már mérkőzések vannak, nem tudom elképzelni, hogy bármely légiós akár csak egy napra is hazaugorjon és otthon töltse az ünnepeket, majd utána visszamenjen
– fogalmazott a Borsnak Priskin Tamás, aki hét szezont játszott Angliában, ebből egyet az élvonalban. Érdekesség, hogy az élvonal alatti három osztályban (Championship, League One, League Two) az idén is tartják a hagyományokat, és minden klub december 26-án játszik.
Ez egy speciális időszak, és attól függetlenül, hogy nem tudtam itthon ünnepelni, én nagyon szerettem. Nálam ez úgy működött, hogy a közeli család, tehát a párom, a gyerek, a szüleim, a testvérek kint karácsonyoztak velem, és ott voltak egészen az új évig Angliában. Tehát együtt voltunk, együtt ünnepeltünk, annyiban volt más, hogy nem Magyarországon tettük ezt, hanem külföldön. Nyilván ahány család, meg ahány edző, annyi szokás, mert volt olyan szakember, akinél a december 25. az teljesen szabad volt, és nem volt edzés, de volt olyan is, akinél délelőtt még tréning volt, viszont a délutánt azt már családdal tölthette mindenki
– mesélte a 63-szoros magyar válogatott csatár, akinek a példáját akár Szoboszlai vagy Kerkez is követheti idén és kiutaztathatja magához a közeli családtagjait az ünnepekre, hogy együtt tudják tölteni a karácsonyt. Ha hazajönni nem tudnak.
A Premier League 19. fordulóját december 30. és január 1. rendezik. A két magyar válogatott focista csapata, a Liverpool újév első napján a Leeds ellen lép pályára – itt már Szoboszlaira is számíthat Arne Slot vezetőedző – , így a játékosok aligha éjszakáznak majd szilveszter napján.
Nekem is van olyan élményem a szilveszterről, hogy másnap meccset játszottunk, sőt, idegenben! A hotelben volt az egész csapat, nyilván mindenki megvárta az éjfélt, volt csapatszinten egy közös koccintás, és utána mindenki ment pihenni, mert másnap fontos mérkőzés volt. A karácsony nyilván egy nagy ünnep, és sokkal fontosabb, mint a szilveszter. Mivel karácsony első napján nincs mérkőzés, ott azért a családdal együtt tud ünnepelni az ember, de hogy január elsején játszani kellett, az nekem például sosem volt probléma
– mondta Priskin Tamás, aki szerint ez az ünnepi időszak az angol futballnak a szépsége.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.