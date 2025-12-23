Hagyománytöréssel telik a karácsony, Szoboszlai ebben nem vesz részt

Az angol labdarúgás idén szakít a hagyományokkal, és csak egy Premier League-mérkőzést rendeznek az úgynevezett Boxing Day-en, azaz december 26-án. A 18. forduló többi mérkőzését az ünnepet követő hétvégén rendezik meg, így a Liverpool Wolves elleni találkozóját is – amit Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyni kényszerül. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás a Tottenham ellen megkapta ötödik sárga lapját a szezonban. A megváltozott menetrend háttérben egyébként a televíziós szerződések állnak. Két klub kivételével hiába kapta meg mindenki szabadnapnak a csütörtököt és a pénteket is, a légiósok aligha utazhatnak haza, hogy szülőhazájukban ünnepeljenek a családjukkal.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool "csak" december 27-én játszik bajnokit, de aligha utazhat haza bármelyik Premier League-légiós, hogy szülőhazájában ünnepeljen a családjával / Fotó: Nikki Dyer - LFC

Annyiból szerencsésebb az idei év, hogy a legtöbb klubnál könnyebben megadható a december 25. szabadnapnak. Én azt mondom, hogy profi játékosként a legfontosabb mindig az, hogy teljes mértékben fel tudjunk készülni a soron következő mérkőzésre. Megmondom őszintén, úgy, hogy 26-án és 27-én már mérkőzések vannak, nem tudom elképzelni, hogy bármely légiós akár csak egy napra is hazaugorjon és otthon töltse az ünnepeket, majd utána visszamenjen

– fogalmazott a Borsnak Priskin Tamás, aki hét szezont játszott Angliában, ebből egyet az élvonalban. Érdekesség, hogy az élvonal alatti három osztályban (Championship, League One, League Two) az idén is tartják a hagyományokat, és minden klub december 26-án játszik.

Ez egy speciális időszak, és attól függetlenül, hogy nem tudtam itthon ünnepelni, én nagyon szerettem. Nálam ez úgy működött, hogy a közeli család, tehát a párom, a gyerek, a szüleim, a testvérek kint karácsonyoztak velem, és ott voltak egészen az új évig Angliában. Tehát együtt voltunk, együtt ünnepeltünk, annyiban volt más, hogy nem Magyarországon tettük ezt, hanem külföldön. Nyilván ahány család, meg ahány edző, annyi szokás, mert volt olyan szakember, akinél a december 25. az teljesen szabad volt, és nem volt edzés, de volt olyan is, akinél délelőtt még tréning volt, viszont a délutánt azt már családdal tölthette mindenki

– mesélte a 63-szoros magyar válogatott csatár, akinek a példáját akár Szoboszlai vagy Kerkez is követheti idén és kiutaztathatja magához a közeli családtagjait az ünnepekre, hogy együtt tudják tölteni a karácsonyt. Ha hazajönni nem tudnak.