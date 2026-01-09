Osztrák faluba kerülhetnek Varga Barnabás milliói

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 14:30
FradiAEK Athén
A Ferencváros gólvágójának friss átigazolása megtöltheti a nevelőegyesületének pénztárcáját. A Varga Barnabásban rejlő tehetséget egy osztrák faluban fedezték fel.

Varga Barnabás kétség kívül rengeteget köszönhet a Fradinak, de talán még annál is többet a Monyorókeréknek – osztrák nevén Eberaunak – ahol fiatalon rengeteget támogatták. A 31 éves csatár ebben a határ menti faluban kezdte a felnőtt pályafutását. Akkoriban a magyar klubok még nem fedezték fel a benne rejlő kiaknázatlan tehetséget, Ausztriába viszont már 2016-ban is tudták, hogy a világ élvonalában is megállná a helyét. Rene Pflügler, az SV Eberau elnöke már tíz évvel ezelőtt Bundesliga-játékost látott Varga Barnabásban.

Varga Barnabás január 11-én játszhatja első meccsét Athénban
Varga Barnabás január 11-én játszhatja első meccsét Athénban / Fotó: AEK

Barni csendes és szerény fiú volt. Ha követjük az egyedülálló útját, láthatjuk, hol tanulta meg a futball alapjait, méghozzá az SV Eberaunál, ami sokat jelent nekünk. Ő futotta be a legnagyobb karriert azok közül, akik tőlünk indultak

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a klubelnök.

Pflügler szerint Varga már 2016-ban is magas színvonalat képviselt:

Legkésőbb a 2015-16-os bajnoki évben, amikor Burgenlandliga-bajnokok lettünk, már egyértelmű volt számunkra, hogy Barni személyében egy Bundesliga-szintű játékos van a csapatunkban.

Azonban ezt követően is még hat évet kellett várni, hogy a fejeskirály a magyar élvonalba kerüljön. Varga Barnabás 2016-ban igazolt az osztrák élvonalbeli Mattersburghoz, idehaza pedig 2020-ban a Gyirmóttól kapott először esélyt. Két évvel később a Pakshoz szerződött, ahol már az NB I gólkirálya illetve magyar válogatott játékos vált belőle. Majd 2023-ban, 28 esztendős korában került a Ferencvároshoz, ahol 113 meccsen 70-szer talált a hálóba.

Varga Barnabás nevelőegyesülete komoly pénzhez juthat

A válogatott gólzsákjának klubváltása kapcsán Monyorókerék csapata is extra bevételre számíthat. Az AEK Athén által kifizetett, átszámítva mintegy 1,7 milliárd forint után a FIFA által bevezetett szolidaritási hozzájárulásnak köszönhetően, a jelenleg negyedosztályú SV Eberau 135 ezer euró (nagyjából 52 millió forint) körüli összegre számíthat, ám ezt Pflügler egyelőre nem erősítette meg.

Bár a médiában írnak különféle összegekről, minket ez ügyben még senki nem keresett meg. Így még azt sem tudom megválaszolni, mire költenénk. Erről csak akkor tudunk dönteni, ha megtudjuk, hogy egyáltalán kapunk-e pénzt, mikor és mennyit

– mondta az elnök, majd hozzátette, nagyon sok sikert kívánnak a korábbi focistájuknak.

 

 

