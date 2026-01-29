Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai miatt érdekes lépésre szánták el magukat a Liverpool szurkolói - videó

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 20:35
Liverpooldal
A Liverpool-szurkolók ismét kitettek magukért. Újabb fülbemászó dalt írtak Szoboszlai Dominikről.

Szoboszlai Dominik elképesztő formában futballozik a Liverpoolban, az angol bajnokságban 3 gólja és 2 gólpassza, a Bajnokok Ligájában pedig 4 gólja és 4 asszisztja van. Így már meg sem lepődünk azon, hogy a magyar válogatott csapatkapitányáról újabb fülbemászó muzsika született.

Szoboszlai Dominikről ismét újabb dalt írtak
Szoboszlai Dominikről ismét újabb dalt írtak / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik új dala tarol az interneten

A Liverpool-sztárjáról korábban is született már egy dal, amit a Vörösök szurkolói egy helyi kocsmában énekeltek teli torokból. A drukkerek azonban nap mint nap kitesznek magukért: volt, aki már lefestette Szoboszlait, más a születendő fiát nevezi el róla, de olyan is akad, aki miatta lett Liverpool-szurkoló.

Az új dal azonban már az interneten is tarol: 24 óra alatt több mint négyezren kedvelték, és 37 komment érkezett alá – a hozzászólások pedig egytől egyig arról szólnak, mennyire imádják Szoboszlai Dominikot.

@domszobosszlai #dominik #szoboszlai #dominikszoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool ♬ Dominik Szoboszlai (Our Magician) - Liverpool Vibes

A Liverpool magabiztosan 6-0-ra legyőzte a Qarabagot a BL-alapszakaszának utolsó fordulójában, ezzel pedig egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe. Szoboszlai Dominik ezen a találkozón újból megvillant, ismét egy gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. A magyar szurkolók pedig már azt találgatják, mivel rukkolnak elő legközelebb a válogatott csapatkapitányáról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu