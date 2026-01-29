Szoboszlai miatt érdekes lépésre szánták el magukat a Liverpool szurkolói - videó

Szoboszlai Dominik elképesztő formában futballozik a Liverpoolban, az angol bajnokságban 3 gólja és 2 gólpassza, a Bajnokok Ligájában pedig 4 gólja és 4 asszisztja van. Így már meg sem lepődünk azon, hogy a magyar válogatott csapatkapitányáról újabb fülbemászó muzsika született.

Szoboszlai Dominikről ismét újabb dalt írtak / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik új dala tarol az interneten

A Liverpool-sztárjáról korábban is született már egy dal, amit a Vörösök szurkolói egy helyi kocsmában énekeltek teli torokból. A drukkerek azonban nap mint nap kitesznek magukért: volt, aki már lefestette Szoboszlait, más a születendő fiát nevezi el róla, de olyan is akad, aki miatta lett Liverpool-szurkoló.

Az új dal azonban már az interneten is tarol: 24 óra alatt több mint négyezren kedvelték, és 37 komment érkezett alá – a hozzászólások pedig egytől egyig arról szólnak, mennyire imádják Szoboszlai Dominikot.

A Liverpool magabiztosan 6-0-ra legyőzte a Qarabagot a BL-alapszakaszának utolsó fordulójában, ezzel pedig egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe. Szoboszlai Dominik ezen a találkozón újból megvillant, ismét egy gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. A magyar szurkolók pedig már azt találgatják, mivel rukkolnak elő legközelebb a válogatott csapatkapitányáról.