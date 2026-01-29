Fiút várnak, Szoboszlai Dominik nevét fogja viselni

Magyar futballista még nem tapasztalhatta meg azt a minden képzeletet felülmúló rajongást, ami a közösségi média korában körülveszi Szoboszlai Dominikot. A Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott vezérének legutóbbi Instagram-posztja alatt se szeri, se száma a más klubok játékosaitól és szurkolóitól kapott üzeneteknek és invitálásoknak ("Gyere a Real Madridba/Barcelonába/Fenerbahcéba" stb.) és az egymásra licitáló kommentelők határtalan szeretet-megnyilvánulásainak.
A világsztárok közé emelkedett Szoboszlai egy kenyai rajongójának hozzászólása azonban még a Real-sztár Vinícius Jr.-ét is überelte.
Bizonyos Mwiine Kansiime a kenyai fővárosból, Nairobiból azt üzente magyar kedvencének:
Rólad kell elneveznem a fiamat
– írta, vagyis Szoboszlai Dominik gyerek névadója lesz a kelet-afrikai országban.
Egyelőre nem derült ki, hogy Dominik és/vagy Szoboszlai lesz-e a születendő kisfiú neve, mint ahogy az sem, hogy a magyar futballsztár kenyai rajongójának párja, Martha mit szól az ölethez.
