Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fiút várnak, Szoboszlai Dominik nevét fogja viselni

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 09:15
liverpoolkenyanévrajongó
Nem akármilyen hozzászólásra bukkantunk a magyar Liverpool-sztár Instagram-posztja mellett. Szoboszlai Dominikról nevezi el fiát egy rajongója.
LL
A szerző cikkei

Magyar futballista még nem tapasztalhatta meg azt a minden képzeletet felülmúló rajongást, ami a közösségi média korában körülveszi Szoboszlai Dominikot. A Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott vezérének legutóbbi Instagram-posztja alatt se szeri, se száma a más klubok játékosaitól és szurkolóitól kapott üzeneteknek és invitálásoknak ("Gyere a Real Madridba/Barcelonába/Fenerbahcéba" stb.) és az egymásra licitáló kommentelők határtalan szeretet-megnyilvánulásainak.

Új szintre emelkedett a Szoboszlai Dominik iránti rajongás: egy kenyai drukker róla nevezné el a kisfiát
Új szintre emelkedett a Szoboszlai Dominik iránti rajongás: egy kenyai drukker róla nevezné el a kisfiát
Fotó: Adam Davy - PA Images

A világsztárok közé emelkedett Szoboszlai egy kenyai rajongójának hozzászólása azonban még a Real-sztár Vinícius Jr.-ét is überelte.

Szoboszlai Dominik nevét kapja a kenyai fiú

Bizonyos Mwiine Kansiime a kenyai fővárosból, Nairobiból azt üzente magyar kedvencének:

Rólad kell elneveznem a fiamat

– írta, vagyis Szoboszlai Dominik gyerek névadója lesz a kelet-afrikai országban.

Szoboszlai Dominikról nevezi el fiát a kenyai rajongó
Szoboszlai Dominikról nevezi el fiát a kenyai rajongó
Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

Egyelőre nem derült ki, hogy Dominik és/vagy Szoboszlai lesz-e a születendő kisfiú neve, mint ahogy az sem, hogy a magyar futballsztár kenyai rajongójának párja, Martha mit szól az ölethez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu