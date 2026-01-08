Szoboszlaival jelentette be a Liverpool az új szerződést

Az Arsenal-Liverpool angol bajnoki rangadó előtt érkezett a hivatalos bejelentés: a címvédő megállapodást kötött a világ egyik legismertebb amerikai divatmárkájával, a Tommy Hilfigerrel. A hír hatalmas szenzációnak számít, hiszen a márka eddig nem volt jelen a klubfutballban, most azonban a Liverpool kedvéért kivételt tettek. A bejelentésben Szoboszlai Dominik is főszerepet kapott.

Szoboszlai Dominik ismét főszerepbe került Liverpoolban / Fotó: Justin Setterfield

A Liverpool a hivatalos honlapján és a közösségi felületein is bejelentette a nagy hírt, az együttműködés kapcsán kiemelve, hogy két kulturális ikon összefogásával hozza létre a futball következő korszakának stílusát.

Szoboszlai Dominik örült az új szerződésnek

A magyar válogatott csapatkapitánya is részt vett a márka hivatalos fotózásán, és a felvételek alapján látszólag örült az új megállapodásnak. Szoboszlai Dominikon kívül még Virgil van Dijk, Florian Wirtz, Conor Bradley és Hugo Ekitike, a Liverpool női labdarúgói közül pedig Gemma Bonner és Leanne Kiernan keltik életre az innovációt - írta az Origo.

Fontos mérkőzés vár a címvédőre

Csütörtök este Arsenal-Liverpool rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában (21.00, Tv: Spíler1 Tv), amely komoly hatással lehet a Vörösök jövőjére. Sajtóértesülések szerint, ha Arne Slot csapata nem tud nyerni, akkor a holland szakembert azonnali hatállyal menesztik.