Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Esély sem volt, kicsúszott a Fradi a legjobb nyolcból az Európa-ligában

ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 22:55 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 23:19
európa liganottingham
Nem bírt angol ellenfelével a Ferencváros az Európa-ligában. A Nottingham-Fradi meccsen a hazaiak 4-0-ra nyertek, a magyar bajnoknak játszania kell a nyolcaddöntőért.

A veretlenség megtartásáért és az azonnali nyolcaddöntőért lépett pályára a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának az utolsó fordulójában. A Nottingham-Fradi meccsen az eddigi legkeményebb ellenfél várt a zöld-fehérekre, a győzelem, de akár egy pont is esélyt adott volna arra, hogy Robbie Keane együttese a legjobb nyolcban végezzen, s automatikusan nyolcaddöntős legyen. A Ferencvárosból sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára a belga Toon Raemaekers, helyére Ötvös Bence került a védelembe. Éppen a válogatott focista hibázott hatalmasat az első félidőben, egy angol támadás végén senkitől sem zavartatva szabadíthatott volna fel, ő azonban a saját kapujába lőtt. Az öngól utáni zavart a Forest hamar kihasználta, a 21. percben Igor Jesus találatával már 2-0-ra vezetett a Nottingham.

Ötvös Bence nagyot hibázott a Nottingham-Fradi meccsen
Ötvös Bence nagyot hibázott a Nottingham-Fradi meccsen Fotó: Koszticsák Szilárd

A szünetben után Lenny Joseph érkezett Jonathan Levi helyére, de a helyzetek megint a Fradi kapuja előtt alakultak ki. Igor Jesus hamar duplázott, s 3-0 után lassan mindenki belátta, Nottinghamben nem szerez pontot a Fradi. Sőt, Gróf Dávid kapusnak volt köszönhető, hogy nem lett nagyobb a különbség. A hajrában még tizenegyesből is betaláltak az angolok, akik így 4-0-ra nyertek.

 

Nottingham-Fradi: jöhet a rájátszás

A vereséggel eldőlt, hogy a Ferencváros nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. A Fradi 12. lett, s február 19-én és 26-án a rájátszásban harcol a legjobb 16 közé jutásért. Az ellenfél a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu