Esély sem volt, kicsúszott a Fradi a legjobb nyolcból az Európa-ligában

A veretlenség megtartásáért és az azonnali nyolcaddöntőért lépett pályára a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának az utolsó fordulójában. A Nottingham-Fradi meccsen az eddigi legkeményebb ellenfél várt a zöld-fehérekre, a győzelem, de akár egy pont is esélyt adott volna arra, hogy Robbie Keane együttese a legjobb nyolcban végezzen, s automatikusan nyolcaddöntős legyen. A Ferencvárosból sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára a belga Toon Raemaekers, helyére Ötvös Bence került a védelembe. Éppen a válogatott focista hibázott hatalmasat az első félidőben, egy angol támadás végén senkitől sem zavartatva szabadíthatott volna fel, ő azonban a saját kapujába lőtt. Az öngól utáni zavart a Forest hamar kihasználta, a 21. percben Igor Jesus találatával már 2-0-ra vezetett a Nottingham.

Ötvös Bence nagyot hibázott a Nottingham-Fradi meccsen Fotó: Koszticsák Szilárd

A szünetben után Lenny Joseph érkezett Jonathan Levi helyére, de a helyzetek megint a Fradi kapuja előtt alakultak ki. Igor Jesus hamar duplázott, s 3-0 után lassan mindenki belátta, Nottinghamben nem szerez pontot a Fradi. Sőt, Gróf Dávid kapusnak volt köszönhető, hogy nem lett nagyobb a különbség. A hajrában még tizenegyesből is betaláltak az angolok, akik így 4-0-ra nyertek.

Nottingham-Fradi: jöhet a rájátszás

A vereséggel eldőlt, hogy a Ferencváros nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. A Fradi 12. lett, s február 19-én és 26-án a rájátszásban harcol a legjobb 16 közé jutásért. Az ellenfél a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz.