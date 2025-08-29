Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kínos helyzet alakult ki a Fradi miatt az Európa-liga sorsolás után

európa-liga
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:40
Nottingham ForestFradi
Kellemetlen helyzet alakult ki a Fradi egyik ellenfelénél. Az Európa-liga sorsolás után a Nottingham Forestnél töröknek hitték a magyar rekordbajnokot.
B.
A szerző cikkei

Saját magát hozta kínos helyzetbe az Európa-liga sorsolás után a Nottingham Forest egyik szurkolója. Mint ismert, a Fradi az angolok mellett a Salzburg, a Fenerbahce és a Genk otthonába is ellátogat a kupasorozatban, Budapesten pedig a Rangersszel, a Victoria Plzennel, a Ludogoreccel és a Panathinaikosszal csap össze. 

Európa-liga sorsolás
Kellemetlen helyzet alakult ki az Európa-liga sorsolás után a Fradi egyik ellenfelénél Fotó: TumbaszHedi

A sorsolás eredményét a többi klubhoz hasonlóan a Nottingham Forest is megosztotta a közösségi oldalán, ahol azonnal elindultak a szurkolói találgatások az esélyeket illetően.

Töröknek hitték a Fradit az Európa-liga sorsolás után

Szerintem ez egy jó sorsolás a Forest számára

- fogalmazott a klub egyik szurkolója, majd a hozzászólásában felsorolta kedvenc csapata Európa-ligás ellenfeleit, feltüntetve azok nemzetiségeit is.

Azonban történt egy hiba, a Ferencvároshoz ugyanis valamiért Törökországot írt. A drukkert percek alatt többen is felvilágosították, hogy a zöld-fehérek Magyarország bajnokai.

A Ferencváros nem török, hanem magyar csapat

- reagált rögtön egy szurkoló.

Nem akarok szörnyű lenni, de a Ferencváros magyar, nem török, remélem, nem bánod, hogy elmondtam

- kommentelt oda egy másik drukker.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu