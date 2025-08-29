Kínos helyzet alakult ki a Fradi miatt az Európa-liga sorsolás után

Saját magát hozta kínos helyzetbe az Európa-liga sorsolás után a Nottingham Forest egyik szurkolója. Mint ismert, a Fradi az angolok mellett a Salzburg, a Fenerbahce és a Genk otthonába is ellátogat a kupasorozatban, Budapesten pedig a Rangersszel, a Victoria Plzennel, a Ludogoreccel és a Panathinaikosszal csap össze.

Kellemetlen helyzet alakult ki az Európa-liga sorsolás után a Fradi egyik ellenfelénél Fotó: TumbaszHedi

A sorsolás eredményét a többi klubhoz hasonlóan a Nottingham Forest is megosztotta a közösségi oldalán, ahol azonnal elindultak a szurkolói találgatások az esélyeket illetően.

Töröknek hitték a Fradit az Európa-liga sorsolás után

Szerintem ez egy jó sorsolás a Forest számára

- fogalmazott a klub egyik szurkolója, majd a hozzászólásában felsorolta kedvenc csapata Európa-ligás ellenfeleit, feltüntetve azok nemzetiségeit is.

Azonban történt egy hiba, a Ferencvároshoz ugyanis valamiért Törökországot írt. A drukkert percek alatt többen is felvilágosították, hogy a zöld-fehérek Magyarország bajnokai.

A Ferencváros nem török, hanem magyar csapat

- reagált rögtön egy szurkoló.

Nem akarok szörnyű lenni, de a Ferencváros magyar, nem török, remélem, nem bánod, hogy elmondtam

- kommentelt oda egy másik drukker.