„Hajrá, Fradi” – Kubatov Gábor üdvözölte Orbán Viktor döntését

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 09:32 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 09:32
LiverpoolKubatov GáborOrbán Viktor
Kubatov Gábor hozzászólásban üzent Orbán Viktornak. A kormányfő a Fradi mellett döntött a Liverpoollal szemben.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Liverpoolt beáldozta a Fradiért. A kormányfő erről akkor beszélt, amikor megkérdezték, hogy lesz-e ideje nézni Szoboszlai Dominikék Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését.

Orbán Viktor a Fradit választotta a Liverpool helyett
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Liverpoolt beáldozta a Fradiért
Fotó: MW

Orbán Viktor: Vagy Liverpool, vagy Fradi

Minden nincs. Vagy Liverpool, vagy Fradi. Úgyhogy a Liverpool beáldozom a holnapi Fradiért

- mondta még szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor, akinek a döntését a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor is üdvözölte.

Hajrá, Fradi!

- fogalmazott a bejegyzés alatti hozzászólásban Kubatov Gábor.

Mint ismert, csütörtök este 21 órától (tv: M4 Sport) Nottingham Forest-FTC mérkőzést rendeznek az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában.

 

 

