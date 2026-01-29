„Hajrá, Fradi” – Kubatov Gábor üdvözölte Orbán Viktor döntését

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Liverpoolt beáldozta a Fradiért. A kormányfő erről akkor beszélt, amikor megkérdezték, hogy lesz-e ideje nézni Szoboszlai Dominikék Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését.
Minden nincs. Vagy Liverpool, vagy Fradi. Úgyhogy a Liverpool beáldozom a holnapi Fradiért
- mondta még szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor, akinek a döntését a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor is üdvözölte.
Hajrá, Fradi!
- fogalmazott a bejegyzés alatti hozzászólásban Kubatov Gábor.
Mint ismert, csütörtök este 21 órától (tv: M4 Sport) Nottingham Forest-FTC mérkőzést rendeznek az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában.
