Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai mellé kerülhet Bellingham, a Liverpool átigazolási rekordra készül

Liverpool FC
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 19:00
Jude BellinghamReal Madrid CFSzoboszlai Dominik
Ajánlatot készít elő Jude Bellingham leigazolására az angol futballbajnok. Ha sikerül, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos angol csapattársat kap az FC Liverpoolban.
(s)
A szerző cikkei

A Liverpool állítólag készen áll arra, hogy a nyáron történelmi jelentőségű offenzívát indítson Jude Bellingham, a Real Madrid jelenlegi sztárjának megszerzése érdekében. Spanyol források szerint a Vörösök megdönthetik a brit átigazolási rekordot, ami új fordulatot jelentene az átigazolási politikájukban - írja a Marca.

Jude Bellingham kapcsán a Liverpool érdeklődéséről írnak
Jude Bellingham kapcsán a Liverpool érdeklődéséről írnak / Fotó: Yasser Bakhsh

Tavaly nyáron a Liverpool több mint 400 millió fontot költött új játékosokra, viszont a ’Pool eredményei jelenleg visszafogottak. Arne Slot edző csapata 21 fordulót követően 14 ponttal van lemaradva a Premier League éllovasa, az Arsenal mögött. A Liverpool-vezetésnek azonban esze ágában sincs visszafogni a beruházásokat. Az angol klub nyáron „határozott ugrást” tervez Bellingham leigazolásáért, mert olyan játékosnak tartja, aki képes vezetni a középpályát a következő évtizedben. 

Jude Bellingham nem eladó

A ’Pool-vezetés azt tartja, Bellingham lenne a generációs vezető, aki hosszú távon emelheti a csapat versenyképességét. Ezért 180 millió eurót ajánlana érte a Real Madridnak. Csupán egy a bökkenő. A Real Madrid nem fontolgatja Bellingham eladását, és úgy véli, a sportolói értéke bármely ajánlatot meghaladja. A Real elnöke, Florentino Perez és stábja tisztában van azzal, hogy a középpályás egy korszakot jelöl a klub történetében, és semmi sem indokolja az eladását.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu