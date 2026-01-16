Szoboszlai mellé kerülhet Bellingham, a Liverpool átigazolási rekordra készül

A Liverpool állítólag készen áll arra, hogy a nyáron történelmi jelentőségű offenzívát indítson Jude Bellingham, a Real Madrid jelenlegi sztárjának megszerzése érdekében. Spanyol források szerint a Vörösök megdönthetik a brit átigazolási rekordot, ami új fordulatot jelentene az átigazolási politikájukban - írja a Marca.

Jude Bellingham kapcsán a Liverpool érdeklődéséről írnak / Fotó: Yasser Bakhsh

Tavaly nyáron a Liverpool több mint 400 millió fontot költött új játékosokra, viszont a ’Pool eredményei jelenleg visszafogottak. Arne Slot edző csapata 21 fordulót követően 14 ponttal van lemaradva a Premier League éllovasa, az Arsenal mögött. A Liverpool-vezetésnek azonban esze ágában sincs visszafogni a beruházásokat. Az angol klub nyáron „határozott ugrást” tervez Bellingham leigazolásáért, mert olyan játékosnak tartja, aki képes vezetni a középpályát a következő évtizedben.

Jude Bellingham nem eladó

A ’Pool-vezetés azt tartja, Bellingham lenne a generációs vezető, aki hosszú távon emelheti a csapat versenyképességét. Ezért 180 millió eurót ajánlana érte a Real Madridnak. Csupán egy a bökkenő. A Real Madrid nem fontolgatja Bellingham eladását, és úgy véli, a sportolói értéke bármely ajánlatot meghaladja. A Real elnöke, Florentino Perez és stábja tisztában van azzal, hogy a középpályás egy korszakot jelöl a klub történetében, és semmi sem indokolja az eladását.

