„Pillanatok alatt megfázhatnak” - Extrém hidegre figyelmeztet a magyar főorvos

A Sportkórház nyugalmazott főorvosa szerint nem csak a játékosoknak lesz hideg, hanem a nézőknek, akik veszik a bátorságot, hogy ebben az időben is a helyszínen szurkoljanak a csapatuknak. Dobos József úgy véli, a futballisták fognak a legkevésbé szenvedni a csütörtöki Fradi-Panathinaikosz (21 óra, tv: M4 Sport) mérkőzésen.

Nagyon hideg lesz a Fradi-Panathinaikosz meccsen / Fotó: Nemzeti Sport

Szerencsére a stáb, az edzők, a gyúró, az orvos, doktor Pákovics Gergely biztosan felkészült a körülményekre. Persze bundát vagy téli kabátot nem adhatnak a játékosokra, de az úgynevezett aláöltözet sokat segíthet. Ha pedig valaki nagyon fázik ott van a kesztyű is. A bemelegítő krémek, a találkozó előtti bemasszírozás szintén fontos, hogy az izomzat mihamarabb üzemi hőmérsékletűvé váljon

- fogalmazott Dobos József.

A doktor szerint különösebb veszély nem fenyegeti a labdarúgókat – a hőmérsékletre gondolt – a fagyos talaj, a kemény belemenések azonban okozhatnak sérülést.

"Igaz, a durvaság nyáron is durvaság – folytatta. - Az biztos, hogy a kétszer negyvenöt perc alatt a játékosok rengeteg hőt termelnek, a szervezet így is védekezik a hideg ellen. Szóval, ha rendesen bemelegítenek a fiúk, baj nem történhet. Ellenkező esetben viszont fokozódhatnak az izomsérülések.

Fradi-Panathinaikosz: mozogni kell!

Dobos doki szerint a becserélt focistákat nagyobb veszély fenyegeti, hiszen a kispadon való ücsörgés után, a kis mozgás az alapvonal környékén semmit sem számít, ez nem bemelegítés. Többre pedig nem nagyon van idő, pláne, ha azonnal kell cserélni.

Szerintem a legnagyobb gondja a nézőknek, a szurkolóknak lesz a mínuszokban. Szeretném javasolni nekik, hogy álljanak fel, toporogjanak, ha kell, ugráljanak, mert kutya hideg lesz, és pillanatok alatt megfázhatnak. Azt nem mondom, hogy használjanak védőitalt, de egy jó forró tea sokat segíthet a szünetben.

Apropó forró ital. Nyáron a hőségben már bevezették az ivószünetet a mérkőzéseken. Felmerült a kérdés, miért nincs a rettentő hidegben is teaszünet.

- Sokkal többet ártana, mint amennyit használna – mondta a doktor. - A kiizzadt játékosok, ha csak egy-két percre is megállnak, garantált a megfázás, hiszen az izzadt mezek azonnal „ráfagynak” a testükre. Szóval, tessék mozogni a pályán és a nézőtéren egyaránt!