"Szeretném, ha maradna" - Mohamed Szalah miatt aggódik a kapitány

Gólpasszal búcsúzott el a liverpooli közönségről Mohamed Szalah. A csapat ikonja ezúttal lehetőséget kapott csereként, a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin az egyik találatot ő készítette elő. Mindezt azok után, hogy egy hete keményen kritizálta Arne Slot menedzsert, aki emiatt el se vitte csatárát az Inter elleni BL-meccsre. Szalah most elköszönt, hazautazott, a válogatottal készül az Afrika-kupára, s nem tudni, mi lesz vele januárban.
Szalah egy hete arról is beszélt, szombaton elköszön a szurkolóktól, azt azonban ő se tudja, hogy ideiglenes, vagy végleges lesz-e a búcsú. Még az is lehet, hogy januárban eladja őt a Liverpool. A csapatkapitány Virgil van Dijk sem biztos abban, fociznak-e még egy csapatban a barátjával - írja az Origo.
Szurkolok neki az Afrika-kupán. Nincs ráhatásom, de nagyon szeretném, ha velünk maradna, mert ő az egyik vezérünk. A következő napokban és hetekben is tartani fogjuk a kapcsolatot, ahogy mindig. Aztán majd meglátjuk. Mindenről beszélek vele. Természetesen elmondtam neki, hogy szeretném, ha maradna. A többit nem fogom elárulni”
– idézi a The Athletic a holland védőt.
A látszólagos béke a klub és Szalah között egy üzenet a leendő vevőnek. Hiába reménykednek abban, hogy az elmérgesedett viszony miatt olcsóbban megkapható a csatárt, érte alaposan zsebbe kell nyúlni. A Liverpool 50 millió fontot szeretne érte kapni.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
