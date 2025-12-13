Eltört a mécses, Szalah sírva búcsúzott a liverpooli szurkolóktól

A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. Mohamed Szalah nem kapott helyet a kezdőcsapatban, ám a 24. percben pályára lépett, ami Arne Slot vezetőedző részéről egyértelmű gesztusnak tekinthető, különösen annak fényében, hogy az elmúlt napokban kiderült, hogy a kettejük kapcsolata megromlott. Az egyiptomi támadó a lefújást követően vastapsot kapott az Anfield közönségétől, hiszen december 15-én elhagyja Liverpoolt, és nemzeti válogatottjával megkezdi a felkészülést az Afrikai Nemzetek Kupájára.

Mohamed Szalah könnyezve búcsúzott a liverpooli-szurkolóktól Fotó: Martin Rickett - PA Images

Szalah könnyezve búcsúzott a szurkolóktól

Az egyiptomi sztár csereként beállva meggyőző teljesítményt nyújtott, amire a Vörösök szurkolói már hosszabb ideje vártak. Az Anfield közönsége érezte, hogy Mohamed Szalahnak szüksége van a támogatásra, így a mérkőzés végén vastapssal jutalmazta, amit a támadó meg is könnyezett.

Ugyanakkor sokan úgy vélik, ez volt Mohamed Szalah utolsó mérkőzése a Liverpool mezében. A lefújást követően az X-en számos kétségbeesett szurkolói bejegyzés jelent meg, amelyek szerint könnyen elképzelhető, hogy többé nem láthatják a Vörösök szerelésében, különösen annak fényében, hogy a héten komoly feszültség alakult ki közte, Arne Slot vezetőedző és a klub között.

A holland szakember korábban hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha az egyiptomi támadó elhagyná a Liverpoolt, a szurkolók egy része azonban ennél jóval borúlátóbban látja a helyzetet.

Mo Salah takes in Anfield on what could have been his last game for Liverpool 🥺 pic.twitter.com/Cw9ylUhNeo — B/R Football (@brfootball) December 13, 2025