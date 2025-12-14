„Egymás után kétszer?" - Szalah-nak most lett elege az egészből

Az angol rekordbajnok Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League 16. fordulójában szombat délután. Mohamed Szalah nem kapott helyet Arne Slot kezdőcsapatában, ám a 24. percben ő volt a holland vezetőedző első cseréje, miután Joe Gomez megsérült. A 47 éves tréner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón igyekezett végleg lezárni a találgatásokat: elmondása szerint mindent megbeszéltek, és nincs miről tárgyalni. Szalah azonban nem állt a kamerák elé, sőt, nevetve visszautasította az interjúkéréseket.
Az egyiptomi csatár remekül szállt be a mérkőzésbe, gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez. Több angol szakportál is megjegyezte, hogy ez volt Szalah eddigi legmeggyőzőbb teljesítménye. A lefújást követően azonban nem állt meg az újságíróknak, inkább elsétált, de közben nevetve annyit mondott:
Ó, Istenem! Egymás után kétszer? Nem!
Megjegyzése egyértelmű utalás volt arra a kifakadására, amelyet a Leeds elleni mérkőzés után tett, amikor nyilvánosan bírálta Arne Slotot és a klubot.
Arne Slot a Sky Sportsnak nyilatkozva elismerően beszélt játékosa teljesítményéről:
Veszélyt jelentett. Az első labdaérintéséből majdnem gólpasszt adott Mac Allisternek, és akár ő maga is lőhetett volna. Folyamatosan benne volt a támadásainkban. Ez örömteli, de nem meglepő, sokszor láttuk már ezt tőle Liverpool-mezben.
A holland szakember hozzátette, nem volt nehéz döntés visszatenni Szalah-t a keretbe, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban sok szó esett kettejük kapcsolatáról:
Könnyű döntés volt. Ami kettőnk között elhangzott, az közöttünk is marad. Szükségünk volt rá, ezért is ő volt az első csere. A második gól egy pontrúgás után született az ő beadásából, ami különösen fontos volt számunkra, hiszen idén sokszor alulmaradtunk ezekben a szituációkban. Ma mi szereztünk gólt, és nem kaptunk, ez hozta meg a győzelmet.
- zárta gondolatait a holland tréner.
