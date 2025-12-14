Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Nem nézett ki jól" - Szoboszlai sérült bokája a frászt hozta Arne Slotra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 06:15
Szoboszlai Dominik bokája megsérült a Liverpool-Brighton meccsen. A Vörösök edzője, Arne Slot kicsit megijedt, amikor meglátta a magyar labdarúgó sérült testrészét.
A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőben, Hugo Ekitiké duplájával 2-0-ra nyert a vendég Brighton ellen az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában, szombat délután. Arne Slot vezetőedző helyzete ezzel a győzelemmel némileg stabilizálódott.

Arne Slot szerint aggasztó volt Szoboslzai bokája Fotó: Michael Regan

Szoboszlai Dominik megsérült, Arne Slot aggódik

Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző, Kerkez végig a pályán volt. A klub honlapján a holland tréner azt mondta: Szoboszlai a bokáját fájlalta.

"Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!" - fogalmazott a magyar futballistáról Slot, aki a találkozó után igyekezett végleg lezárni a Mohamed Szalah körüli találgatásokat:

Nincs semmilyen ügy, amit meg kellene oldani. Számomra most ugyanolyan játékos, mint a többiek.

- nyilatkozta Slot, majd hozzátette, természetes, hogy egy edző beszél a játékosaival, ha valami nem tetszik nekik, de szerinte a korábbi események már tárgytalanok. 

A Liverpool a hatodik helyre jött fel ezzel a sikerrel.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

