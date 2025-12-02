Súlyos vallomás, a Liverpool sztárja, kimondta, amitől mindenki tartott

Alexis Mac Allister elismerte, már nem gondol a címvédésre a Premier League-ben. Az argentin világbajnok azt követően mondta ezt, hogy a Liverpool vasárnap 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet, és ezzel lezárta a három vereségből álló szörnyű tétmeccs-sorozatát. A 26 éves játékos tehát kimondta, amitől minden liverpooli szurkoló tartott.

Alexis Mac Allister már nem gondol a címvédésre Fotó: Carl Recine

Nem gondolok a címvédére, az már nehéz. Szerintem az Arsenal nagyon erős ebben a szezonban, és megérdemli a bajnoki címet, és a Manchester City is ott van a közelében. Számunkra nem a bajnoki cím a tét, hanem az, hogy pontokat szerezzünk és olyan futballt játsszunk, amilyet tudunk

- vallotta be Mac Allister.

Alexis Mac Allister elárulta a további célt

A Liverpool a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben, kilenc pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött.

"Fontos a győzelem, különösen a jelenlegi helyzetben, de igazából egy siker nem jelent semmit, és most a szerdai mérkőzésre kell koncentrálnunk. Őszintén szólva, ebben a szezonban még egyszer sem játszottunk úgy, ahogy igazán szeretnénk látni. Szerintem sokkal többet tudunk nyújtani, különösen védekezésben" - zárta gondolatait az argentin, akit a The Athletic idézett.

A Liverpool szerdán (21.15, tv: Spíler 1) a Sunderlandet fogadja a Premier League-ben.

