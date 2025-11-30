Szoboszlaiék edzője nem győzte dicsérni Kerkez Milost

Az utóbbi három mérkőzés összeomlása után magához tért a Liverpool labdarúgócsapata. A Manchester City vendégeként, majd hazai pályán a Nottingham Forest ellen egyaránt 3-0-s, szerdán pedig a PSV elleni Bajnokok Ligája-meccsen 4-1-re alulmaradt Premier League-címvédő idegenben 2-0-ra megnyerte a West Ham-Liverpool bajnokit. A hónapok óta tartó vesszőfutés miatt már az állásáért küzdő holland vezetőedő, Arne Slot a magyar játékosai közül Szoboszlai Dominikot ezúttal mindvégig a középpálya jobb szélén (azaz egy újabb, immár sokadik szokatlan poszton) szerepeltette. Kerkez Milost is csak kényszerűségből cserélte le a 85. percben az addig tökéletesen záró Pool-védelem bal oldaláról, ahol addig szinte momentuma sem volt mellette a West Ham angol válogatott sztárjának, Jarrod Bowennek.

Amíg Kerkez Milossal (balra) küzdött, Jarrod Bowennek nem volt veszélyes megmozdulása a West Ham-Liverpool meccsen

Fotó: Liverpool FC

Slot a lefújás után megkönnyebbülve nyilatkozott a második félidő elején Alexander Isak, a végén pedig Cody Gakpo találatával megnyert bajnoki után, de azért jelezte: nincs még minden rendben a játékkal, visszaköszönt néhány régi hiba, de akadt bőven előrelépés is.

– Az első helyzeteinket megint kihagytuk, viszont most az ellenfél sem lőtte be rögtön a magáét. És a legjobb az egészben, hogy esetükben ez is a 90. perc után volt, az egyetlen lehetőségük, és az sem talált kaput – dicsérte Slot a csapata korábban oly sokszor hibázó, most azonban szinte tökéletes védekezését.

Ezután arról áradozott, hogy a nehéz helyzetben micsoda támogatást kapott a csapata és ő is a Londonba utazott Pool-szurkolóktól. Szerinte ez az összetartás is jelzi, mennyire különleges klub a Vörösöké. Isakot a góljáért, Florian Wirtzet az eddigi legjobb játékáért dicsérte Szoboszlaiék edzője, majd visszatért a védőkhöz, nevezetesen az utóbbi hetekben sokat szapult Kerkez Milos teljesítményére és lecserélése okára.

West Ham-Liverpool: Kerkez görcsöt kapott

– Görcsöt kapott. Az egyetlen Bowen-helyzetük már azután volt, hogy Kerkez nem volt a pályán, persze ez sem a beálló Robertson hibája volt.

Milos jó teljesítményt nyújtott, jól védekezett. Az első félidőben néhányszor támadásban is fenyegetést jelentett az ellenfél kapujára az előretöréseivel, beadásaival.

Ha jobb formában vagyunk, akkor az iyen momentumok több gólhoz vezetnek. Ahogy sokszor hangsúlyoztam, egyes játékosoknak alkalmazkodniuk kell a Premier League-hez, míg másoknak a heti három meccshez. Utóbbi miatt talán nem meglepő, hogy

Milosnak a végén két okból is görcse volt: egyrészt nincs még teljesen hozzászokva az előbb említettekhez, másrészt pedig azért, mert minden egyes alkalommal, amikor játszik, óriási erőfeszítést tesz

– mondta Arne Slot a Liverpool magyar balhátvédjéről (az edző egyébként a rendkívül sűrű meccsprogrammal indokolta azt is, hogy ezúttal végig a kispadon jegelte Mohamed Szalahot).