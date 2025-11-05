Ronaldo elárulta a nagy nap időpontját, így tervezi a világsztár az esküvőt

Cristiano Ronaldo elmesélte, azt a pillanatot, amikor kislányai arra bíztatták, hogy kérje meg Georgina Rodríguez kezét. A portugál sztár interjút adott Piers Morgannak, amelyben többek között a lánykérésről és az esküvői időpontjáról is elárult néhány exkluzív információt.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016-ban találkoztak Fotó: Anadolu

A pár augusztusban jelentette be eljegyzését, amikor Georgina a közösségi médiában megmutatta hatalmas gyémántgyűrűjét. Az ötszörös aranylabdás futtbalista elárulta, miért döntött a házasság mellett.

Mindig azt mondom, hogy a jó dolgok a maguk idejében jönnek. Néha időre van szükség ahhoz, hogy felismerjük ezt — hogy ne siettessük a folyamatot és elkerüljük a hibákat. Azt hiszem, a házasság pillanata most jött el, és nemcsak azért, mert ő a gyerekeim anyja, hanem azért is, mert ő az, akit a legjobban szeretek.

– magyarázta a magyar válogatott ellen nemrégiben duplázó támadó.

Ronaldo szerint semmi sem fog alapvetően megváltozni az esküvő után, csupán az életük egy új, szép fejezete kezdődik.

Tudtam, hogy egy napon feleségül fogom venni, csak azt nem, hogy mikor és hogyan. Nálunk ez kissé viccesen történt, mivel ő kért tőlem ajándékba egy gyűrűt, amin valamilyen nagy kő van. Végül megtaláltam a tökéletes darabot, és eldöntöttem, hogy vacsoránál fogom odaadni.

Ronaldo a lányai kérésére térdelt le

Viszont a két lányom észrevette a gyűrűt és azt mondták: 'Apa, te odaadod a gyűrűt anyának, és megkéred, hogy legyen a feleséged'?

A 40 éves világsztár elárulta, hogy ebben a pillanatban döntötte el véglegesen: az ajándékgyűrűből eljegyzési gyűrű lesz.

Úristen, ez a megfelelő pillanat, és igent mondtam a lányaimnak

Mikor lesz Ronaldo és Georgina esküvője? Erre is felelt a futballsztár.

Még nem döntöttünk róla. A világbajnokság után tervezzük a trófeával...

A Cristiano Ronaldo a Magyarország-Portugália vb-selejtezős meccsen született 2-2-es döntetlen miatt matematikailag még nem biztosította be helyét a jövő évi világbajnokságra, de gyakorlatilag szinte garantált, hogy megnyerik a csoportot, és ott lesznek a 2026-os világversenyen.