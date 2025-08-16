Nincs a luxusnak határa, Cristiano Ronaldo méregdrága ajándékokkal kérte meg Georgina kezét

Az al-Nasszr 40 éves labdarúgója már az eljegyzési gyűrűvel is kitett magáért, hiszen a szakértők szerint egy 5 millió dollár értékű ovális csiszolású gyémántgyűrűt húzott Georgina Rodriguez ujjára. De Cristiano Ronaldo nem állt meg ennyinél, és állítólag további 360 ezer dollár (128 millió forint) értékű ajándékcsomaggal boldogítja menyasszonyát.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo / Fotó: Anadolu

Íme Cristiano Ronaldo bőséges ajándékcsomagja

Az argentin modellnek ajándékozott legdrágább tétel egy lenyűgöző fehér elektromos Porsche Taycan, amelyre több mint 100 ezer dollárt költött. Georgina egy vadonatúj Audemars Piguet karóra birtokosa is lett, aminek értéke nagyjából 70 ezer dollár környékén mozog. Természetesen karórából nem volt elegendő egy darab, ezért egy néhány ezer dollárral olcsóbb Patek Philippe darabot is vásárolt szerelmének Ronaldo. A portugál támadó további 11 ezer dollárt költött új Christian Dior és Louis Vuitton kézitáskákra, és bőséges ajándékcsomagját még nagyjából 25 ezer dollárnyi ruhakollekcióval tette teljessé.

Ez a rengeteg ajándék nem csupán Ronaldo elképesztő anyagi lehetőségeit tükrözik, hanem a sztárpár közötti rendkívüli érzelmi köteléket is hangsúlyozzák. A világ talán legismertebb futballistája ezzel a pazar gesztussorozattal nemcsak a luxus és elegancia határait feszegeti, hanem egyértelmű üzenetet is közvetít: Georgina Rodriguez szíve választottja.

Ha Ronaldo az eljegyzéssel és az ajándékokkal ilyen magasra tette a lécet, a világ izgatottan várja, milyen pompában fogadnak majd örök hűséget egymásnak.



