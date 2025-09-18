Ronaldo aggódhat, Georgina teljesen kiforgatná a vagyonából

Cristiano Ronaldo augusztus 11-én, tíz év együttlét után kérte meg szerelme, Georgina Rodriguez kezét egy öt millió dolláros (kb. másfél milliárd forintos) gyűrűvel. A focista ugyan régóta családként él a modellel és közös gyermekeikkel, mégis sokáig úgy tűnt, sosem kerül sor a lánykérésre. A romantikus pillanat után azonban az igazi meglepetést nem a jegygyűrű, hanem a Ronaldo házassági szerződése okozta, amelynek részleteit a spanyol Marca szellőztette meg.

Cristiano Ronaldo mennyasszonya, Georgina Rodríguez elképesztő vagyonra tehet szert, ha elválnak a sztárfocistával Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin

A dokumentum szerint Georgina fényűző életet élne a válás után:

- 110 ezer dollárt kapna minden hónapban élete végéig (kb. 38 millió forint)

- Övé lenne Ronaldo madridi háza, valamint hozzájutna a lisszaboni ingatlanokhoz is

- 121 ezer dollár (41 millió forint) személyes kiadásokra havonta

- 500 ezer dollár gyerektartás gyermekenként (közel 170 millió forint)

- Évi 2 millió dollár (678 millió forint) életvitelre, beleértve személyzetet, ruhatárat és szépségápolást

- Két luxusautó Ronaldo híres gyűjteményéből

- Első osztályú magánrepülőjáratok, plusz évente két luxusnyaralás

És mindezeken felül még 50 millió dolláros (16 milliárd forint) tartásdíj is kijárna neki.

Cristiano Ronaldo és párja mindenre felkészült

Nem ez lenne az első papír, amit a sztárpár aláír: első közös gyermekük születése után is hasonló megállapodást kötöttek, csak kisebb mértékben. A most kiszivárgott részleteket ugyan nem erősítették meg, de a rajongók körében egyáltalán nem hangzik irreálisnak, hiszen Ronaldo a világ leggazdagabb sportolói közé tartozik, és jelenleg is fényűző életet biztosít a családjának.

A pár egyébként nem szokta kiteregetni a magánéletét, gyermekeiket szeretetben és diszkréten nevelik. Egy nehéz időszakon már túlestek: 2022-ben született meg második kislányuk, Bella Esmeralda, ám kisfiuk ikertestvére sajnos halva született. A szívszorító tragédia után ismét boldog hírek keringnek róluk: a pletykák szerint Georgina újra várandós lehet, így a futball legenda hamarosan akár hatszoros apuka is lehet.