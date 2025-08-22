Őrületes póz, alig semmiben üzent Ronaldo menyasszonya

Georgina Rodríguez, a 31 éves bombázó közel 70 millió rajongót szórakoztat az Instagramon, és mindig tudja, hogyan szögezze magára a figyelmet. Legújabb fotóján egy alig takaró, sejtelmes strandszettben mutatta meg irigylésre méltó alakját, ami azonnal felforrósította a hangulatot.

Georgina Rodríguez kezét 9 év után kérte meg Cristiano Ronaldo Fotó: David Benito

Georgina Rodríguez posztja pillanatok alatt a rajongók kedvencévé vált

A kommentmező pedig pillanatok alatt felrobbant: „Tökéletes”, „Micsoda alak”, "Irigy vagyok Ronaldóra" – áradoztak a követők, akik szerint Georgina egyszerűen ragyog. Volt, aki csak ennyit írt: „Te vagy a megtestesült szépség!” – és nehéz lenne ezzel vitatkozni.

Georgina és a hatszoros Aranylabdás Cristiano Ronaldo szerelmi története egy modern mese: 2016-ban ismerkedtek meg egy madridi Gucci üzletben, ahol a focilegenda vásárolt és ahol Georgina volt az eladó. Kilenc év után végre hivatalosan is eljegyezték egymást, és azóta is boldogan építik közös életüket. A pár közösen nevel 5 gyermeket, és együtt igazi álomcsaládot alkotnak, Georgina pedig mára nemcsak Ronaldo párjaként, hanem önálló sztárként is fényesen tündököl.